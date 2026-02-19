Ονειρεμένο ντεμπούτο για τον Βίτορ Περέιρα στον πάγκο της Νότιγχαμ Φόρεστ, με τους Reds να κάνουν σπουδαία εμφάνιση στην Πόλη και να διαλύουν την Φενερμπαχτσέ με 3-0, στο πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων για την ενδιάμεση φάση του Europa League.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ κυριάρχησε απόλυτα στον αγωνιστικό χώρο του «Σουκρού Σαράτσογλού» και επικράτησε της τούρκικης ομάδας με το εμφατικό 3-0, που τη φέρνει «αγκαλιά» με την πρόκριση στους «16» του Europa League. Πρωταγωνιστές για την ομάδα του Βίτορ Περέιρα οι Ιγκόρ Ζέσους και Γκιμπς-Γουάιτ, που είχαν από ένα γκολ και μία ασίστ, ενώ ένα γκολ πέτυχε και ο Μουρίγιο.