Σε ηλικία 85 ετών πέθανε ο Σεπ Πιόντεκ, ύστερα από σύντομη ασθένεια, σκορπίζοντας θλίψη στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Ο Γερμανός τεχνικός έμεινε στην ιστορία ως ο προπονητής που οδήγησε την Εθνική Δανίας στις πρώτες μεγάλες επιτυχίες της. Υπό τις οδηγίες του, η Δανία προκρίθηκε στο UEFA Euro 1984, σε μία από τις πιο εμβληματικές στιγμές της ποδοσφαιρικής της πορείας, ενώ δύο χρόνια αργότερα στο Μουντιάλ του 1986 έφτασε μέχρι τη φάση των «16».

Το 1990 αποχώρησε από τον πάγκο των Δανών και στη συνέχεια εργάστηκε, μεταξύ άλλων, στις εθνικές ομάδες της Τουρκίας και της Γροιλανδίας.

Ως ποδοσφαιριστής είχε επίσης αξιόλογη καριέρα, κατακτώντας την Bundesliga το 1965 με τη Βέρντερ Βρέμης. Αγωνιζόταν ως αμυντικός, όμως ένας σοβαρός τραυματισμός τον οδήγησε σε πρόωρη αποχώρηση από την ενεργό δράση και τον έστρεψε στην προπονητική.

Πριν αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Δανίας, είχε καθίσει στον πάγκο της Βέρντερ Βρέμης, της Φορτούνα Ντίσελντορφ, της εθνικής Αϊτής και της Ζανκτ Πάουλι, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα όπου κι αν εργάστηκε.