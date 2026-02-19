Η Αϊλίν Γκου, 22 ετών φοιτήτρια του Στάνφορντ με αντικείμενο τη κβαντική φυσική, είναι ταυτόχρονα μοντέλο και μία από τις πιο ακριβοπληρωμένες αθλήτριες στον κόσμο, με έσοδα που ξεπέρασαν τα 23 εκατομμύρια δολάρια το περασμένο έτος.

Πρόσφατα κατέκτησε ακόμη δύο ολυμπιακά μετάλλια στoυς Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες στο Μιλάνο. Ωστόσο, η επιλογή της να αγωνιστεί για την Κίνα αντί για τις Ηνωμένες Πολιτείες τη χώρα όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε έχει προκαλέσει νέο κύμα επικρίσεων.

Η Γκου, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα στο ελεύθερο σκι, βρίσκεται χρόνια στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης. Η έντονη δημοσιότητα κορυφώθηκε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου το 2022, όταν προσπάθησε να διατηρήσει ουδέτερη στάση, τονίζοντας τους δεσμούς της με τις δύο χώρες, ως παιδί Κινέζας μητέρας και Αμερικανού πατέρα.

Αυτή τη φορά, όμως, το κλίμα είναι διαφορετικό. Η ρητορική εναντίον της έχει ενταθεί, κυρίως από δεξιές πλατφόρμες που στηρίζονται στο σύνθημα «America First» που αποτελεί την βάση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Η Γκου δεν είναι πλέον η 18χρονη αθλήτρια του Πεκίνου. Είναι πιο ώριμη, πιο ισχυρή και πιο πρόθυμη να μιλήσει ανοιχτά για την κακοποίηση που έχει υποστεί. «Έχω περάσει πολλά τα τελευταία τέσσερα χρόνια», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου στις 9 Φεβρουαρίου, μετά την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου στο freeski slopestyle. «Έχω βιώσει πράγματα που κανείς δεν θα έπρεπε να ζήσει –απειλές, μίσος στο διαδίκτυο, ακόμα και σωματικές επιθέσεις. Αλλά γίνομαι πιο δυνατή αυτό είναι το ωραίο όταν είσαι νέος».

Η αντιπαράθεση για την επιλογή της χώρας που εκπροσωπεί

Πολλοί αθλητές με διπλή υπηκοότητα έχουν επιλέξει να εκπροσωπήσουν άλλες χώρες για προσωπικούς ή επαγγελματικούς λόγους. Όμως λίγοι έχουν προκαλέσει τόσο έντονη αντιπαράθεση όσο η Γκου, σε μια περίοδο αυξανόμενης γεωπολιτικής έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας.

Η ίδια είχε ανακοινώσει από το 2015 ότι θα αγωνιστεί για την Κίνα, χαρακτηρίζοντας την απόφαση «απίστευτα δύσκολη» και δηλώνοντας πως είναι «υπερήφανη για την κληρονομιά της και εξίσου υπερήφανη για την αμερικανική της ανατροφή».

Η επιλογή της προκάλεσε αντιδράσεις. Πολλοί επικαλέστηκαν τις καταγγελίες για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κίνα, ενώ άλλοι υποστήριξαν ότι η Γκου ωφελήθηκε από την αμερικανική εκπαίδευση και υποδομή, χωρίς να «ανταποδώσει» στη χώρα όπου γεννήθηκε.

Το θέμα αναζωπυρώθηκε στους φετινούς Χειμερινούς Ολυμπιακούς, με συντηρητικά μέσα ενημέρωσης και πολιτικούς όπως ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Ρικ Σκοτ και ο βουλευτής Άντι Όγκλς να κατηγορούν την Γκου ότι στηρίζει «αντιπάλους της Αμερικής».

Ο πρώην παίκτης του NBA Ενές Καντέρ την αποκάλεσε «προδότρια» σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, κατηγορώντας την ότι «εξαφανίζεται» όταν τίθεται θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σε ερώτηση του Fox News, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, σχολίασε πως δεν γνωρίζει ποιο θα έπρεπε να είναι το «καθεστώς» της Γκου, αλλά εξέφρασε την ελπίδα οι αθλητές που μεγάλωσαν στις ΗΠΑ να επιλέγουν να αγωνίζονται για τη χώρα τους.

Οι συγκρίσεις και η στήριξη

Η υπόθεση Γκου συγκρίνεται συχνά με άλλες Αμερικανίδες αθλήτριες ασιατικής καταγωγής, όπως η φιγούρα του καλλιτεχνικού πατινάζ Alysa Liu και η δύο φορές ολυμπιονίκης στο snowboard Chloe Kim, που εκπροσωπούν τις ΗΠΑ. Κάποιοι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις παρουσιάζουν ως «παραδείγματα δεύτερης γενιάς Αμερικανών».

Ωστόσο, η Γκου έχει και πολλούς υποστηρικτές. Κάποιοι επισημαίνουν ότι είναι μισή Κινέζα και θεωρούν φυσική την απόφασή της. Άλλοι σχολιάζουν πως, εάν είχαν την ευκαιρία, θα έκαναν το ίδιο, βλέποντας την επιλογή της ως επαγγελματική και όχι πολιτική. «Οι ΗΠΑ φέρονται στους μετανάστες όπως φέρονται και μετά θυμώνουν που δεν τους επέλεξε», γράφει χαρακτηριστικά ένα σχόλιο στο TikTok.

«Δέχομαι επιθέσεις και διαδικτυακό εκφοβισμό»

Παρά τις επικρίσεις, η Γκου παραμένει σταθερή στο μήνυμά της ότι είναι περήφανη και για τις δύο ταυτότητές της. «Κάποιες φορές νιώθω πως κουβαλάω το βάρος δύο χωρών στους ώμους μου», είπε πρόσφατα. Έχει αποκαλύψει επίσης ότι στο Στάνφορντ δέχθηκε σωματική επίθεση, απειλές θανάτου και διάρρηξη στο δωμάτιό της.

Η ίδια φαίνεται πλέον πιο ώριμη και σίγουρη. «Πέρασα δύσκολες στιγμές, μεγάλωσα, και τώρα νιώθω πιο ελεύθερη», είπε στο Reuters. «Έχω κερδίσει περισσότερα Παγκόσμια Κύπελλα από κάθε freeskier, άνδρα ή γυναίκα. Πριν έκανα αυτό που ήξερα τώρα κάνω αυτό που θέλω».

Η επιτυχία και η δημοφιλία στην Κίνα

Η Γκου είναι η τέταρτη πιο ακριβοπληρωμένη αθλήτρια στον κόσμο, σύμφωνα με το Forbes, με το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της να προέρχεται από χορηγίες όπως Red Bull, Porsche και IWC Schaffhausen. Παράλληλα, συνεργάζεται με την IMG Models και έχει εμφανιστεί σε καμπάνιες πολυτελών οίκων όπως η Louis Vuitton.

Η άριστη γνώση της κινεζικής γλώσσας της έχει ανοίξει την πόρτα σε μια τεράστια αγορά, όπου θεωρείται εθνικό ίνδαλμα και αποκαλείται «πριγκίπισσα του χιονιού». Στην Κίνα, οι φίλαθλοι τη στηρίζουν ανεπιφύλακτα, ακόμη και όταν δεν κατακτά το χρυσό μετάλλιο.

«Οι πραγματικοί πρωταθλητές δεν ορίζονται μόνο από τα χρυσά μετάλλια η Αϊλιν αξίζει όλα τα χειροκροτήματα», σχολίασε χρήστης στο Weibo. Το CCTV Sports τη χαρακτήρισε «περηφάνια της Κίνας» μετά την κατάκτηση του δεύτερου ασημένιου μεταλλίου της.

Μιλώντας στα κινεζικά μέσα, η Γκου εξέφρασε την επιθυμία να εμπνεύσει νέα κορίτσια να ασχοληθούν με το σκι και να προστατεύσει άλλους από την κακοποίηση που η ίδια έχει βιώσει. «Δεν έγινε πιο εύκολο απλώς έγινα πιο δυνατή και αντέχω περισσότερο», είπε. «Θέλω να προστατεύσω τους άλλους, ώστε να μην δεχθούν επιθέσεις και διαδικτυακό εκφοβισμό όπως εγώ.»