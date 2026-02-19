Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποχωρήσει στο μέλλον από τους Μιλγουόκι Μπακς, τονίζοντας πως η παρουσία του στην ομάδα δεν αποτελεί αποκλειστικά δική του απόφαση.

Μιλώντας στην Cosmote TV, ο ηγέτης των «Ελαφιών» ξεκαθάρισε ότι υπάρχουν πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν το μέλλον ενός παίκτη στο ΝΒΑ, αφήνοντας να εννοηθεί πως, αν τα δεδομένα ήταν διαφορετικά, ίσως να είχε ήδη ακολουθήσει άλλη πορεία.

Υπενθυμίζεται πως, παρά τη φημολογία που αναπτύχθηκε το τελευταίο διάστημα, ο Αντετοκούνμπο παρέμεινε κανονικά στους Μπακς μετά την ολοκλήρωση της περιόδου των ανταλλαγών στις 5 Φεβρουαρίου.

«Δεν ξέρω αν θα φύγω, δεν είναι στο χέρι μου. Αν ήταν αποκλειστικά δική μου απόφαση, ίσως να είχα ήδη φύγει. Σε ενάμιση χρόνο, όταν γίνω free agent στα 32 μου, τότε θα είναι στο χέρι μου», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας: «Όπως λένε οι Αμερικανοί, οι γνώμες είναι φθηνές. Αυτή τη στιγμή είμαι στο Μιλγουόκι».

Για την επιστροφή του στα παρκέ τόνισε πως όσο είναι υγιής θα αγωνίζεται κανονικά: «Κανείς δεν μπορεί να μου πει να μην παίξω. Δεν έδωσα ποτέ αυτό το δικαίωμα. Όσο με κρατούν τα πόδια μου, θα είμαι εκεί».