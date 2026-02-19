Νέα σφοδρή αντιπαράθεση, αυτή τη φορά σε ζωντανή μετάδοση, ξέσπασε το πρωί της Πέμπτης ανάμεσα στον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη και τον πρόεδρο του ΣΑΤΑ Θύμιο Λυμπερόπουλο, με φόντο τα αιτήματα του κλάδου των ταξί και το υπό διαμόρφωση θεσμικό πλαίσιο.

Η ένταση πυροδοτήθηκε όταν ο κ. Κυρανάκης αναφέρθηκε σε «τέσσερα άκαρπα ραντεβού» με τον πρόεδρο του ΣΑΤΑ, κατηγορώντας τον ότι «δεν θέλει λύσεις αλλά θόρυβο». Προχώρησε μάλιστα σε βαρείς χαρακτηρισμούς, κάνοντας λόγο για «τραμπούκο που απειλεί με βιαιοπραγίες συναδέλφους του που δεν θέλουν να απεργήσουν» και υποστηρίζοντας ότι «δεν εκπροσωπεί τον έντιμο οδηγό ταξί».

Ο κ. Λυμπερόπουλος απάντησε σε υψηλούς τόνους, κατηγορώντας τον αναπληρωτή υπουργό ότι «εκθέτει την κυβέρνηση και τον εαυτό του» και ότι λειτουργεί ως «δικηγόρος των ιδιωτικών εταιρειών». Υποστήριξε πως το νομοσχέδιο «είναι γραμμένο και ραμμένο για να στηρίζει τα συμφέροντα των ενοικιαζόμενων ΙΧ εις βάρος της κοινωνίας και του κλάδου», χωρίς ωστόσο να προσδιορίσει συγκεκριμένο άρθρο όταν του ζητήθηκε.

Στο μέτωπο της ηλεκτροκίνησης, ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ έκανε λόγο για εξυπηρέτηση «μεγάλων εταιρειών», υποστηρίζοντας ότι «πουθενά στην Ευρώπη δεν προβλέπεται υποχρεωτικότητα». Ο κ. Κυρανάκης αντέτεινε πως σε χώρες όπως η Γερμανία τα ηλεκτρικά ταξί αγγίζουν το 30%, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι από την υποχρέωση εξαιρούνται οδηγοί άνω των 62 ετών.

Η σύγκρουση επεκτάθηκε και στο ζήτημα του ποινικού μητρώου. Ο κ. Λυμπερόπουλος χαρακτήρισε τον υπουργό «δημόσιο ψεύτη», καταγγέλλοντας ότι τους «έδιωξε από το γραφείο» του και ότι τους είπε «όποιος δεν συμφωνεί να αλλάξει επάγγελμα». Παράλληλα, αμφισβήτησε την πρόβλεψη περί αποκλεισμού για πλημμελήματα. Ο κ. Κυρανάκης ανταπάντησε πως «δεν μπορεί να οδηγεί ταξί κάποιος καταδικασμένος για ξυλοδαρμό».

Νωρίτερα, ο αναπληρωτής υπουργός είχε υποστηρίξει ότι από τα δέκα αιτήματα που του κατατέθηκαν, «έχουν ικανοποιηθεί ή δρομολογούνται τα έξι», ξεκαθαρίζοντας ότι η κυβέρνηση διαφωνεί με την αύξηση κομίστρου, την ανανέωση άδειας σε όσους έχουν ποινικό μητρώο και την ελεύθερη κίνηση των ταξί στις λεωφορειολωρίδες – πλην επιβίβασης και αποβίβασης.

Παράλληλα, σημείωσε ότι οι τζίροι των οδηγών αυξήθηκαν μετά την εντατικοποίηση των αλκοτέστ, ότι εξετάζεται «λογικό πλαφόν» στην ενοικίαση ταξί και ότι η αξία μεταπώλησης των αδειών έχει αυξηθεί από το 2019. Προανήγγειλε, τέλος, «σαφάρι» της ΑΑΔΕ για τις αγοραπωλησίες αδειών, καθώς –όπως είπε– δηλώνονται τιμές 5.000–6.000 ευρώ, ενώ σε αγγελίες εμφανίζονται ποσά που φτάνουν τις 120.000 και 150.000 ευρώ.