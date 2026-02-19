Ο δήμος Λαρισαίων γίνεται ο πρώτος δήμος που οριοθετεί σημεία ειδικής στάθμευσης για δικύκλων, αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των διανομέων (delivery).

Στόχος της πρωτοποριακής πρωτοβουλίας είναι να σταματήσει η άναρχη μετακίνηση και στάθμευση των δικύκλων, ειδικά στους πεζοδρόμους και να περιοριστούν οι πιθανοί κίνδυνοι, ειδικά στους χώρους που προορίζονται για τη μετακίνηση των πεζών.

Οι διανομείς – μεταφορείς (delivery) έχουν πλέον στη διάθεσή τους 19 ειδικά σημεία, στα οποία μπορούν να αφήνουν και να παίρνουν τα οχήματά τους, προκειμένου να εξυπηρετήσουν τις παραγγελίες. Οι συγκεκριμένοι χώροι είναι αποκλειστικά και μόνο για τους επαγγελματίες του συγκεκριμένου κλάδου (δίκυκλα delivery). Η σήμανση, δε, ανήκει στην κατηγορία P-70, ενώ σε περίπτωση στάθμευσης δικύκλου που δε φέρει σήμανση για επαγγελματική διανομή – μεταφορά είτε εντός του διαγραμμισμένου χώρου, είτε πέριξ αυτού, επιβάλλονται αυστηρά πρόστιμα.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι σχετικές διεργασίες και διαβουλεύσεις είχαν ξεκινήσει το περασμένο καλοκαίρι, σε συνεργασία με το Συμβούλιο της 2ης Κοινότητας, το Αστικό ΚΤΕΛ και τους ανθρώπους του κλάδου, προκειμένου να οριστικοποιηθούν τα 19 σημεία στο κέντρο της πόλης που εξυπηρετούν όλους.

«Βασικό μέλημα της Δημοτικής μας Αρχής είναι η πιο δίκαιη και ισόρροπη κατανομή του δημόσιου χώρου. Σήμερα, κάνουμε ακόμη ένα βήμα για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, αλλά και των επαγγελματιών του κλάδου διανομέων-μεταφορέων (με δίκυκλα). Όλοι έχουν αντιληφθεί ότι μπαίνουν κανόνες και πλέον δεν υπάρχει δικαιολογία από καμία πλευρά», τονίζει σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος Λαρισαίων, Θανάσης Μαμάκος, με αφορμή την παράδοση των πρώτων σημείων, σήμερα το πρωί.