Η Καθαρά Δευτέρα 2026 (23 Φεβρουαρίου) δεν περιλαμβάνεται στις υποχρεωτικές αργίες του Δημοσίου, ωστόσο στην πράξη αντιμετωπίζεται ως ημέρα γενικής αργίας για το λιανεμπόριο σε όλη τη χώρα.

Αυτό σημαίνει ότι τα περισσότερα εμπορικά καταστήματα – ένδυσης, υπόδησης, ηλεκτρικών ειδών και ειδών σπιτιού – θα παραμείνουν κλειστά.

Εμπορικά Κέντρα (Malls) και Πολυκαταστήματα: Δεν λειτουργούν, με εξαίρεση τους χώρους εστίασης (καφέ και εστιατόρια) και τους κινηματογράφους που βρίσκονται εντός των συγκροτημάτων.

Λιανικό Εμπόριο: Τα καταστήματα στους κεντρικούς εμπορικούς δρόμους – όπως η Ερμού στην Αθήνα και η Τσιμισκή στη Θεσσαλονίκη – παραμένουν κλειστά.

Ποια καταστήματα θα είναι ανοιχτά

Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, επιτρέπεται η λειτουργία επιχειρήσεων που καλύπτουν βασικές ανάγκες για το σαρακοστιανό τραπέζι.

Φούρνοι: Θα λειτουργήσουν για τη διάθεση της παραδοσιακής λαγάνας, από πολύ νωρίς το πρωί έως το μεσημέρι.

Ιχθυοπωλεία: Ανοιχτά θα είναι τόσο τα τοπικά καταστήματα όσο και οι κεντρικές αγορές.

Λαϊκές Αγορές: Πραγματοποιούνται κανονικά, όπου είναι προγραμματισμένες.

Ζαχαροπλαστεία και Κάβες: Θα διαθέτουν χαλβά, νηστίσιμα γλυκά και ποτά.

Περίπτερα και Mini Markets: Παραμένουν ανοιχτά καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Τι ισχύει για τα σούπερ μάρκετ

Στα σούπερ μάρκετ η εικόνα διαφοροποιείται. Οι μεγάλες αλυσίδες πανελλαδικής εμβέλειας, όπως Σκλαβενίτης, ΑΒ Βασιλόπουλος και Μασούτης, τηρούν την αργία και δεν λειτουργούν.

Shop & Go και Local Stores: Μικρότερα σημεία πώλησης που λειτουργούν με καθεστώς franchise συνήθως ανοίγουν με περιορισμένο ωράριο, από 08:00 έως 20:00.

Lidl: Επιλέγει να λειτουργήσει ορισμένα καταστήματα σε συγκεκριμένες περιοχές, με σχετική ανακοίνωση λίγες ημέρες πριν.

OK! Markets: Λειτουργούν κανονικά, όπως και σε άλλες αργίες.