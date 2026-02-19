Αποκαταστάθηκε η τεχνική βλάβη που σημειώθηκε σήμερα το πρωί σε ραντάρ που εξυπηρετεί τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», με αποτέλεσμα η προσέγγιση των αεροσκαφών να λειτουργεί με ένα μόνο από τα τρία προβλεπόμενα ραντάρ και χωρίς εφεδρικές συχνότητες.

Σε ανακοίνωση της η Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, εξαπέλυσε επίθεση στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), η οποία όπως κατήγγειλε, παρά τα όσα έγιναν στις 4 Ιανουαρίου με το ολικό black out στο FIR Αθηνών, συνβεχίζει να «αξιολογεί» από τον Μάιο του 2024 ένα ανταλλακτικό, αν θα πρέπει να το αποκτήσει και έως σήμερα δεν έχει παραδοθεί.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), στις 19 Φεβρουαρίου 2026 σημειώθηκε τεχνική βλάβη στην τροφοδοσία του συστήματος μεταφοράς δεδομένων στη θέση «Μερέντα», που συνδέεται με τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών.

Η βλάβη προκάλεσε προσωρινή δυσλειτουργία του συστήματος και μείωση της χωρητικότητας εξυπηρέτησης αεροσκαφών στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Αμέσως κινητοποιήθηκε εξειδικευμένο προσωπικό της ΥΠΑ, το οποίο προχώρησε σε διαγνωστικούς ελέγχους και διορθωτικές ενέργειες, με αποτέλεσμα η τεχνική βλάβη να αποκατασταθεί πλήρως.

Η παροχή υπηρεσιών Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας συνεχίζεται πλέον κανονικά και χωρίς καμία περαιτέρω διακοπή.