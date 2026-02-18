Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ρωτήθηκε για το ποια ελληνική ομάδα έχει προβάδισμα για την κατάκτηση του φετινού Final Four της EuroLeague στην Αθήνα και εξέφρασε ξεκάθαρα την άποψή του.

Μιλώντας στην κάμερα της Cosmote TV, ο σούπερ σταρ των Μιλγουόκι Μπακς είπε: «Ο Παναθηναϊκός έχει τραυματισμούς, αλλά έχει και τον Αταμάν, οπότε ποτέ δεν ξέρεις. Ωστόσο, έχει έρθει η ώρα του Ολυμπιακού». Με αυτή τη δήλωση, ο δύο φορές MVP του NBA έδειξε ξεκάθαρα προς ποια πλευρά «γέρνει» ενόψει της μάχης για το Final Four της Αθήνας.

Στη φετινή EuroLeague, ο Ολυμπιακός βρίσκεται στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας με ρεκόρ 18-9, ενώ ο Παναθηναϊκός ακολουθεί στην ένατη θέση με 16-12. Η σταθερότητα των «ερυθρολεύκων», η ποιότητα του ρόστερ και η στήριξη του κόσμου τους καθιστούν έναν από τους βασικούς διεκδικητές της κορυφής, φέρνοντας αισιοδοξία στους φιλάθλους για την κατάκτηση της EuroLeague στην Αθήνα.