Η Νιούκαστλ πραγματοποίησε περίπατο στο Μπακού, επικρατώντας με 6-1 της Καραμπάγκ για τα playoffs του UEFA Champions League. Η ομάδα του Έντι Χάου κυριάρχησε από το ξεκίνημα, με τον Αλαν Γκόρντον να κλέβει την παράσταση, πετυχαίνοντας ιστορικό χατ τρικ και καθιστώντας τον πρώτο σκόρερ της Νιούκαστλ στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Μόλις στο 3’ ο Γκόρντον άνοιξε το σκορ με δυνατό σουτ μέσα στην περιοχή, ενώ στο 8’ ο Τιάο διπλασίασε τα τέρματα μετά από εξαιρετική σέντρα του Τρίπιερ. Στο 31’, η Νιούκαστλ κέρδισε πέναλτι, με τον Γκόρντον να ευστοχεί και να γράφει το 0-3, ενώ ένα λεπτό αργότερα πέτυχε και το χατ τρικ του. Στο 45+1’, εκτέλεσε νέο πέναλτι για το 0-5, ολοκληρώνοντας μια αψεγάδιαστη πρώτη ημίχρονο εμφάνιση.

Στην επανάληψη, η Καραμπάγκ μείωσε προσωρινά με τον Τζαφαργκουλίεβ, αλλά ο Τζέικομπ Μέρφι στο 73’ διαμόρφωσε το τελικό 1-6. Η Νιούκαστλ έδειξε απόλυτη κυριαρχία, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα για τη ρεβάνς στο Σεντ Τζέιμς Παρκ στις 24/2 στις 22:00, και επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε άριστη κατάσταση για τη συνέχεια των νοκ-άουτ του Champions League.