Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ανακοίνωσε την ενεργοποίηση του συστήματος «Red Code» από σήμερα, Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026, έως και τη Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026, για την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, εκτιμάται υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων λόγω ανόδου της στάθμης και πιθανής υπερχείλισης του ποταμού Έβρου.

Στο πλαίσιο της αυξημένης ετοιμότητας, ο Δήμος και η Περιφέρεια καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) καθώς και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.), προκειμένου να συντονιστούν οι δράσεις πρόληψης και αντιμετώπισης ενδεχόμενων πλημμυρών.