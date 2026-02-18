Προσοχή συνιστάται στους οδηγούς που κινούνται στη Λεωφόρο Συγγρού το πρωί της Τετάρτης, καθώς έχει εντοπιστεί τρύπα στο οδόστρωμα, προκαλώντας σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία.

Το σημείο του προβλήματος βρίσκεται περίπου στο ύψος της Συγγρού 198, στην κάθοδο, όπου από την τρύπα αναβλύζει νερό, δυσχεραίνοντας ακόμη περισσότερο τη διέλευση των οχημάτων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η βλάβη φαίνεται να οφείλεται σε αγωγό νερού. Οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν ήδη μεταβεί στο σημείο για επιθεώρηση και αποκατάσταση της ζημιάς. Περαστικοί αναφέρουν έντονη ροή νερού, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να πρόκειται για αγωγό λυμάτων.

Οι οδηγοί καλούνται να κινούνται με ιδιαίτερη προσοχή στο συγκεκριμένο τμήμα της λεωφόρου, προκειμένου να αποφευχθούν ατυχήματα και περαιτέρω καθυστερήσεις στην κυκλοφορία.