Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στην άνοδο της λεωφόρου Συγγρού, στο ύψος της Νέας Σμύρνης, προκαλώντας αναστάτωση στην κυκλοφορία. Σύμφωνα με πληροφορίες, όχημα παρέσυρε πεζό που επιχείρησε να διασχίσει τον δρόμο.

Το περιστατικό συνέβη στις πρωινές ώρες, όταν ο πεζός προσπάθησε να περάσει το οδόστρωμα. Εκείνη τη στιγμή, αυτοκίνητο που κινούνταν στην ίδια κατεύθυνση τον χτύπησε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.

Η επέμβαση των αρχών υπήρξε άμεση. Στο σημείο έφτασαν δυνάμεις της αστυνομίας και του ΕΚΑΒ, προκειμένου να παράσχουν τις πρώτες βοήθειες στον τραυματία και να ρυθμίσουν την κυκλοφορία, η οποία είχε διακοπεί προσωρινά λόγω του συμβάντος.

Η κατάσταση του τραυματία δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί, ενώ οι αρμόδιες αρχές πραγματοποιούν έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος στη λεωφόρο Συγγρού.