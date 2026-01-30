Από την Κυριακή 1η Φεβρουαρίου, οι σταθμοί της Γραμμής 2 του Μετρό «ΣΥΓΓΡΟΥ ΦΙΞ», «ΝΕΟΣ ΚΟΟΣ» και «ΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» θα λειτουργούν ξανά κατά τις νυχτερινές ώρες, μετά τις 21:40 έως τη λήξη της κυκλοφορίας, σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ.

Το έργο της αλλαγής σιδηροτροχιών εισέρχεται σε επόμενη φάση από τις 8 Φεβρουαρίου.

Αναμένεται αναλυτική ενημέρωση για τις νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την ερχόμενη εβδομάδα.

