Θύμα ηλεκτρονικής απάτης έπεσε ένας 22χρονος στην Πάτρα, χάνοντας το ποσό των 15.000 ευρώ από τον τραπεζικό του λογαριασμό.

Σύμφωνα με την καταγγελία που υποβλήθηκε στην Αστυνομία, ο νεαρός δέχθηκε τηλεφωνική κλήση από άγνωστο άνδρα, ο οποίος παρουσιάστηκε ως ειδικός συνεργάτης της Microsoft στον τομέα καταπολέμησης ηλεκτρονικού εγκλήματος.

Ο δράστης ισχυρίστηκε, ότι είχαν εντοπιστεί πολλαπλές παραβιάσεις στον υπολογιστή του 22χρονου και με το πρόσχημα τεχνικού ελέγχου, τον έπεισε να εγκαταστήσει εφαρμογή απομακρυσμένης πρόσβασης. Ο νεαρός πιστεύοντας τα λεγόμενά του, ακολούθησε τις οδηγίες.

Στη συνέχεια, συνδέθηκε στο e-banking του, όπως του ζητήθηκε, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στον δράστη να αποκτήσει πλήρη έλεγχο του λογαριασμού του. Λίγη ώρα αργότερα, η τράπεζά του τον ενημέρωσε τηλεφωνικά, ότι από τον λογαριασμό του είχε πραγματοποιηθεί μεταφορά ύψους 15.000 ευρώ προς άλλη τράπεζα.

Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, οι οποίες εξετάζουν τα στοιχεία για τον εντοπισμό του δράστη.