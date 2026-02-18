Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) ανακοίνωσε ότι το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκρινε την παράταση της θητείας του μέλους του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, Φρανκ Έλντερσον, στη θέση του Αντιπροέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου. Η απόφαση αυτή ευθυγραμμίζεται με την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ της 17ης Δεκεμβρίου, η οποία εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 10 Φεβρουαρίου, μετά την ακρόαση του κ. Έλντερσον ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων στις 28 Ιανουαρίου.

«Είναι τιμή μου να συνεχίσω να υπηρετώ ως Αντιπρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου έως τη λήξη της θητείας μου ως μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΕΚΤ. Ασφαλείς και υγιείς τράπεζες είναι απαραίτητες για τη διατήρηση της ροής χρηματοδότησης που στηρίζει μια ανταγωνιστική και ανθεκτική ευρωπαϊκή οικονομία», δήλωσε ο Φρανκ Έλντερσον.

«Παραμένω πλήρως δεσμευμένος στην προώθηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας προς όφελος των Ευρωπαίων πολιτών, ιδιαίτερα καθώς αντιμετωπίζουμε ένα πολύπλοκο εξωτερικό περιβάλλον. Αυτό απαιτεί να είμαστε ένα βήμα μπροστά απέναντι σε ποικίλες προκλήσεις, όπως οι γεωπολιτικές και κυβερνοαπειλές, αλλά και οι κίνδυνοι που συνδέονται με την κλιματική και περιβαλλοντική κρίση. Ανυπομονώ να συνεχίσω να συμβάλλω ώστε η ευρωπαϊκή τραπεζική εποπτεία να παραμείνει διορατική, αποτελεσματική, αναλογική και βασισμένη στον κίνδυνο», πρόσθεσε.

Μετά τη σημερινή απόφαση, ο Φρανκ Έλντερσον θα παραμείνει στη θέση του Αντιπροέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου έως τη λήξη της θητείας του ως μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, η οποία ολοκληρώνεται στις 14 Δεκεμβρίου 2028.