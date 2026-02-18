Ο Όσκαρ Πιάστρι έχει εντοπίσει έναν τομέα που είναι δύσκολο να διαχειριστεί κανείς με τα νέα αυτοκίνητα της Formula 1 για το 2026 – ισχυριζόμενος ότι αφορά την «τρελή ποσότητα ισχύος» που έχουν στην έξοδο από τη στροφή.

«Τα πράγματα είναι διαφορετικά από πέρυσι», δήλωσε ο Piastri κατά τη διάρκεια των δοκιμών πριν από την σεζόν στο Μπαχρέιν. «Υπό ορισμένες συνθήκες τα αυτοκίνητα δεν είναι τόσο διαφορετικά, υπό ορισμένες συνθήκες όμως θα είναι, και νομίζω ότι θα αλλάζει αυτό πολύ από πίστα σε πίστα.»

“Υπάρχουν πολλά θέματα που πρέπει να συζητηθούν. Οι εκκινήσεις και οι προσπεράσεις σίγουρα θα είναι διαφορετικές. Επίσης, το πώς θα χρησιμοποιούμε τα ηλεκτρονικά modes στην εκκίνηση.

Η αλήθεια είναι πως ο καθένας θα χρειάζεται διαφορετικά πράγματα στην εκκίνηση και, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, δεν νομίζω ότι κανείς μας ξέρει ακριβώς τι χρειάζεται ακόμη. Υπάρχουν τόσα πολλά, ακόμη και από θέμα ασφάλειας, που πρέπει να ξεκαθαριστούν στην πίστα”.