Μια μεγάλη γκάμα από συστήματα υποβοήθησης προσφέρει το νέο Renault Clio, που ήδη προσφέρεται στην Ελλάδα. Το νέο μοντέλο κοστίζει από 20.990 ευρώ. Διαθέτει έως και 29 τέτοια συστήματα (ανάλογα την έκδοση), συμπεριλαμβανομένων και αρκετών που εμφανίζονται για πρώτη φορά στο Clio. Μεταξύ αυτών, το Adaptive Cruise Control στον βασικό εξοπλισμό, το Occupant safe exit – Σύστημα ασφαλούς αποβίβασης επιβατών από το όχημα, τα Rear Cross Traffic Alert & Rear Automated Emergency Braking – Προειδοποίηση οπίσθιας διασταυρούμενης κυκλοφορίας , σύστημα πέδησης έκτακτης ανάγκης με ανίχνευση πεζών και δικύκλων κατά την οπισθοπορεία και η digital κάμερα οπισθοπορείας.

Επίσης διαθέτει ένα π σύστημα με κάμερα που παρακολουθεί συνεχώς τη συμπεριφορά του οδηγού, ώστε να εντοπίσει έγκαιρα τα σημάδια κόπωσης του.