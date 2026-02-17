Τριμερείς διαπραγματεύσεις μεταξύ Ρώσων, Ουκρανών και Αμερικανών αξιωματούχων ξεκίνησαν σήμερα το μεσημέρι στη Γενεύη, σύμφωνα με ανακοίνωση του επικεφαλής της ουκρανικής διαπραγματευτικής ομάδας και πηγής από τη ρωσική πλευρά.

«Ξεκινάμε έναν νέο γύρο διαπραγματεύσεων σε τριμερή μορφή: Ουκρανία, ΗΠΑ και Ρωσία», ανέφερε ο Ρουστέμ Ουμέροφ σε ανάρτησή του στο Facebook, επιβεβαιώνοντας την έναρξη των συνομιλιών.

Οι Ρώσοι και οι Ουκρανοί διαπραγματευτές έφθασαν στη Γενεύη για να συμμετάσχουν, μαζί με την αμερικανική αντιπροσωπεία, σε μια νέα σύνοδο με στόχο την αναζήτηση λύσης που θα μπορούσε να οδηγήσει στο τέλος των τεσσάρων χρόνων πολέμου στην Ουκρανία.

Οι προηγούμενες δύο συναντήσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είχαν θεωρηθεί μάλλον άκαρπες, γεγονός που καθιστά τη σημερινή προσπάθεια ιδιαίτερα κρίσιμη για την πορεία των συνομιλιών.