Μια νυχτερινή ρωσική επίθεση με drones στην Οδησσό, στη νότια Ουκρανία, είχε τραγικό απολογισμό τον θάνατο μιας γυναίκας, όπως ανακοίνωσαν νωρίς το πρωί οι τοπικές αρχές.

Ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της περιφέρειας Οδησσού, Όλεχ Κίπερ, ανέφερε ότι ένα από τα πλήγματα των μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων προκάλεσε την κατάρρευση της οροφής μονοκατοικίας.

«Δυστυχώς, μια γυναίκα είναι νεκρή εξαιτίας της επίθεσης», σημείωσε ο Κίπερ μέσω Telegram.

Την ίδια στιγμή, στη Ζαπορίζια, ο επικεφαλής της τοπικής στρατιωτικής διοίκησης Ιβάν Φεντόροφ έκανε λόγο για έναν νεκρό και τρεις τραυματίες από ρωσικές επιδρομές που πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο 24ωρο στις περιφέρειες Ζαπορίζια και Πολόχιβ.

Οι νέοι βομβαρδισμοί σημειώνονται ενώ αναμένονται συνομιλίες στη Γενεύη, την Τρίτη και την Τετάρτη, ανάμεσα στη Μόσχα και το Κίεβο, υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών. Στόχος των διαπραγματεύσεων είναι η αναζήτηση διπλωματικής λύσης για τη σύρραξη που διαρκεί σχεδόν τέσσερα χρόνια.