Η Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης της Διαφθοράς της Ουκρανίας (NABU) ανακοίνωσε τη σύλληψη του πρώην υπουργού Ενέργειας, Γκέρμαν Γκαλουτσένκο, ο οποίος παραιτήθηκε πέρυσι έπειτα από ένα μεγάλο σκάνδαλο διαφθοράς. Σύμφωνα με την υπηρεσία, ο Γκαλουτσένκο συνελήφθη ενώ προσπαθούσε να εγκαταλείψει τη χώρα.

«Σήμερα, καθώς διέσχιζε τα σύνορα, οι ερευνητές της NABU συνέλαβαν τον πρώην υπουργό Ενέργειας σε σχέση με την υπόθεση Μίδας», αναφέρει η ανακοίνωση, κάνοντας λόγο για το σκάνδαλο που συγκλόνισε τον ενεργειακό τομέα της Ουκρανίας. Αν και το όνομα του Γκαλουτσένκο δεν αναφέρεται ρητά, διετέλεσε υπουργός Ενέργειας μέχρι το 2025 και παραιτήθηκε τον Νοέμβριο του ίδιου έτους.

Η NABU επισημαίνει ότι «οι αρχικές έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη» και διεξάγονται σύμφωνα με τον νόμο και τις προβλεπόμενες δικαστικές διαδικασίες. Ο Γκαλουτσένκο ήταν μεταξύ των υπουργών που παραιτήθηκαν το 2025, μετά την αποκάλυψη ενός εκτεταμένου δικτύου ξεπλύματος χρήματος στον ενεργειακό τομέα, το οποίο, σύμφωνα με τους ερευνητές, φέρεται να είχε δεσμούς με σύμμαχο του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Το σκάνδαλο Μίδας και οι αποκαλύψεις

Η υπηρεσία ανέφερε ότι τα μέλη του κυκλώματος είχαν οργανώσει ένα σχέδιο δωροδοκίας ύψους περίπου 100 εκατομμυρίων δολαρίων, με σκοπό την υπεξαίρεση κρατικών κεφαλαίων. Το σκάνδαλο προκάλεσε έντονη κοινωνική αντίδραση, καθώς η χώρα αντιμετώπιζε εκείνη την περίοδο σοβαρές διακοπές ρεύματος λόγω ρωσικών επιθέσεων.

Οι ερευνητές θεωρούν ότι ο Γκαλουτσένκο αποκόμισε «προσωπικά οφέλη» από την υπόθεση. Η διαφθορά στην Ουκρανία παραμένει χρόνιο πρόβλημα και η αντιμετώπισή της αποτελεί βασική προϋπόθεση για την πορεία ένταξης της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.