Ο Άρης έχει επιστρέφει από χθες στις προπονήσεις και έπιασε δουλειά εν όψει Κηφισιάς (22/02). Για την ώρα, ωστόσο, περισσότερο παραμένει στη… δίνη της εμφάνισης και του 1-1 στον Βόλο, με τον Μανόλο Χιμένεθ στο «κάδρο» των ευθυνών περισσότερο από κάθε άλλη φορά.

Ο Ανδαλουσιανός τεχνικός βρίσκεται στο επίκεντρο της κριτικής για τη διαχείρισή του τόσο στο παιχνίδι του Πανθεσσαλικού όσο και για τους τελευταίους πέντε μήνες.

Ο Άρης μετράει μόλις τέσσερις νίκες σε αυτό το διάστημα, μαζί με την χαρακτηριστική στασιμότητα στο κομμάτι της βελτίωσης επιθετικά. Kαι εκεί προκύπτουν να νούμερα που διογκώνουν το πρόβλημα και μαρτυρού ότι ο Χιμένεθ δεν έχει συνεισφέρει στο παραμικρό όσον αφορά το τελευταίο τρίτο του γηπέδου.

Οι Θεσσαλονικείς είναι, πλέον, μόνοι στην 2η θέση της λίστας των χειρότερων επιθέσεων του πρωταθλήματος με 18 γκολ ενεργητικό. Μόνο ο Πανσερραϊκός των δέκα τερμάτων έχει χειρότερη επίδοση, με τον Άρη να σκοράρει ένα γκολ ανά 13,3 (!) τελικές προσπάθειες.

Ο Λορέν Μορόν παραμένει πρώτος σκόρερ της ομάδας με….4 γκολ μετά από 21 αγωνιστικές! Τυπικά ο επόμενος είναι ο Φαμπιάνο μαζί με τον Ντούντου, μετρώντας από δύο. Ουσιαστικά, όμως, ο δεύτερος σκόρερ της ομάδας είναι… τα αυτογκόλ με τρία! Ο Λίαγκας του Λεβαδειακοήυ, ο Ιβάνοφ του Αστέρα και αισίως ο Κάργας του Βόλου.