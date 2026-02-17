Ο αθλητικός διευθυντής της Μπάγερ Λεβερκούζεν, Σιμόν Ρόλφες, τοποθετήθηκε για την κρίσιμη αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό στους «16» του UEFA Champions League, ενόψει της αναχώρησης της αποστολής για την Αθήνα.

Ο παλαίμαχος άσος των «ασπιρίνων» στάθηκε στη δυσκολία της αναμέτρησης, υπογραμμίζοντας πως για τους «Πειραιώτες» πρόκειται για το σημαντικότερο παιχνίδι της σεζόν, γεγονός που –όπως σημείωσε– θα τους οδηγήσει να ασκήσουν έντονη πίεση από το πρώτο λεπτό.

Παράλληλα, τόνισε ότι τα συμπεράσματα από την πρώτη συνάντηση των δύο ομάδων αποτελούν πολύτιμο οδηγό για την προετοιμασία, εκφράζοντας την πεποίθηση πως ο τεχνικός της Λεβερκούζεν, Κάσπερ Χιούλμαντ, θα παρουσιάσει την ομάδα κατάλληλα διαβασμένη και έτοιμη να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της βραδιάς.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ρόλφες για το Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν

«Η πρόκριση θα κριθεί στο γήπεδό μας, όμως τα θεμέλια για την επόμενη φάση πρέπει να τα βάλουμε με μια κορυφαία εμφάνιση στον Πειραιά. Πάντα λέγαμε πως στόχος μας είναι να μπούμε στις 16 καλύτερες ομάδες του Champions League. Το να το πετύχουμε αποτελεί μεγάλο κίνητρο», δήλωσε ο αθλητικός διευθυντής της ομάδας, Σίμον Ρόλφες, πριν από την αναχώρηση της αποστολής.

«Αυτό το καμπανάκι θα μας βοηθήσει να είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι. Μας περιμένει η ίδια ατμόσφαιρα και το ίδιο στυλ παιχνιδιού. Για τον Ολυμπιακό αυτά τα ματς είναι τα παιχνίδια της χρονιάς», ανέφερε ο Ρόλφες και συνέχισε λέγοντας: «Η νοοτροπία μας και στον Πειραιά πρέπει να είναι να αναζητούμε πρώτα τη λύση προς τα μπροστά. Θα προσπαθήσουν να μας πιέσουν από νωρίς και να κλέψουν μπάλες. Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο υπάρχουν πολλές καταστάσεις ένας εναντίον ενός. Πρέπει να προσπαθήσεις να κυκλοφορήσεις σωστά και να παίξεις και κάθεται».