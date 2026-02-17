Το βράδυ της Τετάρτης (18/2 – 22:00) ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τη Λεβερκούζεν στο Καραϊσκάκη, στο πρώτο ματς των πλέι-οφ του Champions League, με τις διπλές αναμετρήσεις να έχουν φυσικά ως «έπαθλο» την παρουσία στους «16» της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Έξι μέρες αργότερα, οι «ερυθρόλευκοι» ταξιδεύουν στη Γερμανία για τον επαναληπτικό (24/2) και φυσικά στο πλευρό της ομάδας θα είναι όπως πάντα και ο κόσμος της.

Ενόψει λοιπόν του σπουδαίου αγώνα στην «BayArena», η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημέρωσε πως τα εισιτήρια θα τεθούν σε κυκλοφορία το απόγευμα της Τρίτη (17/2) στις 17:00 και θα είναι διαθέσιμα -μονάχα μέσω ίντερνετ και το www.olympiacos.org- έως την Πέμπτη (19/2) στις 11:00 το πρωί ή μέχρι την εξάντλησή τους. Παράλληλα, οι Πειραιώτες έδωσαν και οδηγίες σχετικά με τον τρόπο που θα μπορεί ο κόσμος να προμηθευτεί το «μαγικό χαρτάκι».

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:

«Για το δεύτερο παιχνίδι της knockout φάση των play-offs του UEFA Champions League απέναντι στην Bayer 04 Leverkusen, που θα διεξαχθεί στο «Bay Arena» την Τρίτη 24/02/2026 στις 21:00 (τοπική ώρα), η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει τους φίλους της ομάδας για τα εξής:

Η διάθεση των εισιτηρίων θα πραγματοποιηθεί μέσω internet (www.olympiacos.org) από την Τρίτη 17/02 και ώρα 17:00 έως την Πέμπτη 19/02 και ώρα 11:00 ή έως την εξάντλησή τους (με δικαίωμα αγοράς ενός {1} εισιτηρίου για κάθε αρχικό κάτοχο εισιτηρίου διάρκειας, ο οποίος και θα ταξιδέψει ο ίδιος στη Γερμανία).

Δικαίωμα αγοράς εισιτηρίου έχουν μόνο οι αρχικοί κάτοχοι των εισιτηρίων διαρκείας και σε περίπτωση μεταβίβασης για να αγοραστεί εισιτήριο για τον εκτός έδρας αγώνα από άλλο φίλαθλο, θα ακυρώνεται το εισιτήριο χωρίς προειδοποίηση.

Κάθε φίλαθλος για να προμηθευτεί εισιτήριο είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθεί ο μοναδικός αριθμός εισιτηρίου που βρίσκεται στο κάτω μέρος του pdf αρχείου που έλαβε κατά την αγορά του εισιτηρίου διαρκείας, όπως φαίνεται παρακάτω.

Απαιτείται το ονοματεπώνυμο με λατινικούς χαρακτήρες και η ημερομηνία γέννησης.

Αρχικά δεν θα λάβετε εισιτήριο, αλλά ένα επιβεβαιωτικό αγοράς.

Σε δεύτερο χρόνο θα σας αποσταλούν ισάριθμα email αναλόγως των εισιτηρίων που αγοράσατε, τα οποία θα περιέχουν το εισιτήριο σε μορφή PDF.

Υπενθυμίζεται ότι ακυρώσεις ή αλλαγές εισιτηρίων δεν γίνονται.

Η τιμή των εισιτηρίων είναι 33€ και 100€ για τους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας VIP & VVIP.

Σε περίπτωση μη εξάντλησής τους θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση για φιλάθλους που δεν είναι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας».