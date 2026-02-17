Τα δύο πρώτα παιχνίδια του Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδος ολοκληρώθηκαν και κάπως έτσι έχουμε το πρώτο ζευγάρι των ημιτελικών, με τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει το Μαρούσι.
Ο Ολυμπιακός νίκησε εύκολα την ΑΕΚ με 81-67, ενώ λίγες ώρες νωρίτερα, το Μαρούσι κατάφερε να αφήσει εκτός τετράδας τον Άρη, επικρατώντας με 87-81.
Την Τετάρτη 18/2 θα διεξαχθούν τα δύο τελευταία παιχνίδια των προημιτελικών, ενώ η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θα αντιμετωπίσει την ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου την Πέμπτη 19/2.
Final 8
Προημιτελικοί:
Τρίτη 17 Φεβρουαρίου
Μαρούσι – Άρης 87-80
Ολυμπιακός – ΑΕΚ 81-67
Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου
Ηρακλής – Μύκονος 17.00
Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 20.00
Ημιτελικοί:
Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου
Μαρούσι – Ολυμπιακός 17.00