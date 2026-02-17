Ο Σάσα Βεζένκοβ τοποθετήθηκε συνοπτικά για τη μεταγραφή του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις στον Παναθηναϊκό.

Ο φόργουορντ του Ολυμπιακού, που ξεχώρισε στον προημιτελικό του Allwyn Final 8 απέναντι στην ΑΕΚ, ρωτήθηκε μετά το τέλος της αναμέτρησης για τη μετακίνηση του Αμερικανού άσου και απάντησε με λίγα λόγια για το θέμα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για το ματς με την ΑΕΚ:

«Όταν χάνεις τρεις point guard ξέρουμε όλοι πόσο δύσκολο είναι. Αξίζουν συγχαρητήρια στην ΑΕΚ για την πορεία της μέχρι τώρα. Στο πρώτο ημίχρονο κάναμε καλή δουλειά και στην άμυνα, δεχθήκαμε μόνο 24 πόντους. Στο δεύτερο ημίχρονο χαλαρώνεις λίγο αυτόματα, αν και δεν θα έπρεπε. Η ΑΕΚ παίζει μπάσκετ και εμείς δεν παίξαμε καλά, αλλά έτσι όπως είναι το Final 8 τελειώνεις τον έναν αγώνα και ξεκινάς αμέσως την προετοιμασία για τον επόμενο».

Για τον ημιτελικό με το Μαρούσι:

«Πολύς κόσμος θα περίμενε τον Άρη να πάρει το ματς, όμως το Μαρούσι έχει καλούς παίκτες και τον αδικεί η θέση που έχει στη βαθμολογία. Έχει έναν καλό προπονητή και πρέπει να είμαστε 100% συγκεντρωμένοι, ώστε να βρίσκουμε τον ρυθμό μας και να είμαστε έτοιμοι να πάμε ένα βήμα παραπέρα».

Για τον Νάιτζελ Χέις Ντέιβις:

«Καλώς ήρθε».