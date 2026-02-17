Δημοφιλή
Ολυμπιακός – Μαρούσι: Πότε θα γίνει ο πρώτος ημιτελικός του Allwyn Final 8
Ο Ολυμπιακός θα βρεθεί αντιμέτωπος με το Μαρούσι στον πρώτο ημιτελικό του Allwyn Final 8 του Κυπέλλου μπάσκετ ανδρών. Στον προημιτελικό της διοργάνωσης στην Κρήτη, το Μαρούσι επικράτησε 87-80 του Άρη Betsson, ενώ οι Πειραιώτες ξεπέρασαν με άνεση την ΑΕΚ με τελικό σκορ 81-67 Ο αγώνας θα διεξαχθεί την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου στις 17:00.
Άνετη πρόκριση για τον Ολυμπιακό επί της ΑΕΚ στην τετράδα – Αγωνία για τον τραυματισμό του Τζόουνς
Ο Ολυμπιακός ξεπέρασε χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία το εμπόδιο της ΑΕΚ, επικρατώντας με 81-67 στον προημιτελικό του Allwyn Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας, που διεξάγεται στη Νέα Αλικαρνασσό Ηρακλείου. Οι «ερυθρόλευκοι» εξασφάλισαν την παρουσία τους στα ημιτελικά, όπου θα αντιμετωπίσουν το Μαρούσι. Ωστόσο, το θετικό αποτέλεσμα συνοδεύτηκε από ανησυχία, καθώς ο Ταϊρίκ Τζόουνς αποχώρησε στο 27ο […]
Αποχώρησε τραυματίας ο Ταϊρίκ Τζόουνς κόντρα στην ΑΕΚ
Ανησυχία προκάλεσε στις τάξεις του Ολυμπιακού ο τραυματισμός του Ταϊρίκ Τζόουνς στον προημιτελικό του Allwyn Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας απέναντι στην ΑΕΚ. Ο Αμερικανός σέντερ ένιωσε ενοχλήσεις στο 27ο λεπτό της αναμέτρησης και, εμφανώς επηρεασμένος, ζήτησε αλλαγή από τον Γιώργος Μπαρτζώκας. Αποχώρησε από το παρκέ κουτσαίνοντας και κατευθύνθηκε απευθείας στα αποδυτήρια συνοδευόμενος από το ιατρικό […]
Επικός Παπαθεοδώρου: Πέρασε πάνω από τις καρέκλες μετά από αμφισβητούμενο σφύριγμα (vid)
Ένταση προκλήθηκε στον προημιτελικό του Allwyn Final 8 ανάμεσα στο Μαρούσι και τον Άρη, με τον Ηλία Παπαθεοδώρου να αντιδρά έντονα σε απόφαση των διαιτητών. Στο τέταρτο δεκάλεπτο, μετά από άστοχη προσπάθεια του Άντζουσιτς, ο Καλαϊτζάκης πήρε το ριμπάουντ, ωστόσο οι διαιτητές υπέδειξαν τζάμπολ. Η συγκεκριμένη απόφαση προκάλεσε τις έντονες διαμαρτυρίες του παίκτη του Αμαρουσίου, […]
Μαρούσι – Άρης Betsson 87-80: Η ομάδα του Παπαθεοδώρου εξασφάλισε θέση στην τετράδα του Allwyn Final 8
Το Μαρούσι έγινε η πρώτη ομάδα που προκρίνεται στα ημιτελικά του Allwyn Final 8, επικρατώντας του Άρη Betsson με 87-80, σε ένα ματς που κυριάρχησε για μεγάλα διαστήματα. Η ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου, με ομαδική επίθεση και έξι διψήφιους παίκτες, κατάφερε να αποκλείσει τον Άρη, παρά τις προσπάθειες του Νούα για τους Θεσσαλονικείς. Στα ημιτελικά […]