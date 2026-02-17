Ο Νίκολα Μιλουτίνοβ σχολίασε τη νίκη του Ολυμπιακού επί της ΑΕΚ για το Allwyn Final 8, τονίζοντας πόσο σημαντικό είναι η ομάδα να προσαρμόζεται και να παίρνει το αποτέλεσμα.

Ο Ολυμπιακός εξασφάλισε με το 81-67 την πρόκριση στους ημιτελικούς, όπου θα αντιμετωπίσει το Μαρούσι. Ο Μιλουτίνοβ ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 10 πόντους, 4 ριμπάουντ και 5 ασίστ και μίλησε μετά το τέλος για την απόδοση της ομάδας και τη σημασία της νίκης.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για το παιχνίδι κόντρα στην ΑΕΚ ανέφερε:

“Ξέραμε πως η ΑΕΚ είχε κάποια προβλήματα, δεν είχε point guard και χρειάστηκε κάποιοι να παίξουν διαφορετικούς ρόλους. Ήταν ένα καλό παιχνίδι για εμάς”.

Σχετικά με το αν η νίκη θα τους βοηθήσει για τα επόμενα παιχνίδια σημείωσε:

“Ήταν ένα καλό παιχνίδι για εμάς και το σημαντικό είναι πως πήραμε τη νίκη”.

Για την προσωπική του απόδοση:

“Δεν ξέρω, εσείς θα το σχολιάσετε αυτό”.