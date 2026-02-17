Η Γη παραμένει ουσιαστικά ανυπεράσπιστη απέναντι σε χιλιάδες αστεροειδείς που θα μπορούσαν να καταστρέψουν ολόκληρες πόλεις, προειδοποιούν αξιωματούχοι της NASA. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι περίπου 15.000 μεσαίου μεγέθους ουράνια σώματα κινούνται κοντά στον πλανήτη μας, χωρίς ακόμη να έχουν εντοπιστεί πλήρως.

Η αποστολή DART του 2022 απέδειξε πως, σε περίπτωση ανάγκης, είναι θεωρητικά εφικτό να εκτραπεί η πορεία ενός αστεροειδούς με τη χρήση πυραύλου. Ωστόσο, η επικεφαλής της αποστολής επισήμανε ότι η ανθρωπότητα δεν είναι έτοιμη να επαναλάβει μια τέτοια επιχείρηση αν απειληθεί πραγματικά η Γη.

Η επικεφαλής της αποστολής DART, δρ. Νάνσι Τσάμποτ από το Πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς στο Μέριλαντ των ΗΠΑ, δήλωσε: «Ανησυχούμε για αυτούς τους αστεροειδείς που μπορούν να καταστρέψουν πόλεις. Η DART ήταν μια σπουδαία επίδειξη, αλλά δεν έχουμε κάτι έτοιμο να χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση πραγματικής απειλής».

Η ίδια πρόσθεσε ότι «δεν γνωρίζουμε πού βρίσκεται το 50% των αστεροειδών διαμέτρου περίπου 140 μέτρων, κάτι που είναι ανησυχητικό. Δεν διαθέτουμε αυτή τη στιγμή τρόπο να εκτρέψουμε ενεργά έναν τέτοιο αστεροειδή», υπογραμμίζοντας πως «θα μπορούσαμε να προετοιμαστούμε, αλλά δεν βλέπω να γίνονται οι απαραίτητες επενδύσεις».

Η δρ. Τσάμποτ προειδοποίησε ότι οι διαστημικές υπηρεσίες δεν διαθέτουν τους οικονομικούς πόρους για να διατηρούν συνεχώς σε ετοιμότητα συστήματα άμυνας απέναντι σε πιθανές απειλές από το Διάστημα.

Η Κέλι Φαστ Αξιωματικός Πλανητικής Άμυνας στα κεντρικά γραφεία της NASA, δήλωσε ότι οι μεσαίου μεγέθους αστεροειδείς είναι εκείνοι που την ανησυχούν περισσότερο.

Μιλώντας στο συνέδριο της American Association for the Advancement of Science (AAAS) στην Αριζόνα, ανέφερε: «Αυτό που με κρατά ξύπνια τη νύχτα είναι οι αστεροειδείς που δεν γνωρίζουμε».

Η ίδια εξήγησε ότι οι μικροί αστεροειδείς πλήττουν συχνά τη Γη, χωρίς να προκαλούν σοβαρές ανησυχίες. Αντίθετα, οι πολύ μεγάλοι, όπως εκείνοι που εμφανίζονται στις ταινίες, είναι ήδη γνωστοί και παρακολουθούνται στενά.

Ωστόσο, σημείωσε ότι οι αστεροειδείς με διάμετρο περίπου 140 μέτρων και άνω θα μπορούσαν να προκαλέσουν περιφερειακές καταστροφές και παραμένουν σε μεγάλο βαθμό άγνωστοι. «Υπολογίζεται ότι υπάρχουν περίπου 25.000 τέτοιοι αστεροειδείς και έχουμε εντοπίσει μόλις το 40% αυτών», είπε χαρακτηριστικά.

Η Φαστ πρόσθεσε ότι η ανίχνευσή τους απαιτεί χρόνο, ακόμη και με τα πιο εξελιγμένα τηλεσκόπια. Για τον σκοπό αυτό, η NASA προγραμματίζει την αποστολή Surveyor το 2027, με στόχο να εντοπίσει τουλάχιστον το 90% των αστεροειδών με διάμετρο άνω των 140 μέτρων μέσα σε μία δεκαετία.

Πηγή: The Sun