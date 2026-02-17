Ο Αμερικανός ηθοποιός Σία Λαμπέφ συνελήφθη στη Νέα Ορλεάνη κατά τη διάρκεια των εορτασμών του Mardi Gras (Λιπαρή Τρίτη) και αντιμετωπίζει δύο κατηγορίες για απλή σωματική βλάβη.

Ο γνωστός ηθοποιός, που έχει πρωταγωνιστήσει σε μεγάλες κινηματογραφικές επιτυχίες όπως τα Transformers και Holes, φέρεται να ενεπλάκη σε καβγά ενώ βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ. Το περιστατικό σημειώθηκε σε κεντρικό σημείο της πόλης, εν μέσω των εορταστικών εκδηλώσεων.

Σύμφωνα με πλάνα που δημοσίευσε το TMZ, ο Λαμπέφ εμφανίζεται χωρίς μπλούζα, να δέχεται ιατρική φροντίδα από διασώστες μετά τον καυγά, λίγο πριν τη σύλληψή του από τις αρχές.

Εργαζόμενοι σε μπαρ της Νέας Ορλεάνης δήλωσαν στο The Hollywood Reporter ότι ο ηθοποιός βρισκόταν σε παρατεταμένο ξέσπασμα από την περασμένη Πέμπτη. Όπως ανέφεραν, ήταν εμφανώς μεθυσμένος και «αρκετά επιθετικός».

Ο Σία Λαμπέφ θεωρείται μια αμφιλεγόμενη προσωπικότητα στο Χόλιγουντ. Στο παρελθόν έχει δηλώσει ότι παραμένει νηφάλιος εδώ και χρόνια ενώ έχει αποδώσει την κακοποιητική συμπεριφορά του προς την πρώην σύντροφό του, FKA Twigs, στη σχέση του με το αλκοόλ.

