Ο Αμερικανός ηθοποιός Σία Λαμπέφ συνελήφθη στη Νέα Ορλεάνη κατά τη διάρκεια των εορτασμών του Mardi Gras (Λιπαρή Τρίτη) και αντιμετωπίζει δύο κατηγορίες για απλή σωματική βλάβη.

Ο γνωστός ηθοποιός, που έχει πρωταγωνιστήσει σε μεγάλες κινηματογραφικές επιτυχίες όπως τα Transformers και Holes, φέρεται να ενεπλάκη σε καβγά ενώ βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ. Το περιστατικό σημειώθηκε σε κεντρικό σημείο της πόλης, εν μέσω των εορταστικών εκδηλώσεων.

JUST IN – Actor Shia LaBeouf was involved in an overnight altercation during Mardi Gras in New Orleans. Paramedics arrived to treat him at the scene, and he was later arrested – TMZ pic.twitter.com/S59ddIaOtq — Insider Paper (@TheInsiderPaper) February 17, 2026

Σύμφωνα με πλάνα που δημοσίευσε το TMZ, ο Λαμπέφ εμφανίζεται χωρίς μπλούζα, να δέχεται ιατρική φροντίδα από διασώστες μετά τον καυγά, λίγο πριν τη σύλληψή του από τις αρχές.

Εργαζόμενοι σε μπαρ της Νέας Ορλεάνης δήλωσαν στο The Hollywood Reporter ότι ο ηθοποιός βρισκόταν σε παρατεταμένο ξέσπασμα από την περασμένη Πέμπτη. Όπως ανέφεραν, ήταν εμφανώς μεθυσμένος και «αρκετά επιθετικός».

Ο Σία Λαμπέφ θεωρείται μια αμφιλεγόμενη προσωπικότητα στο Χόλιγουντ. Στο παρελθόν έχει δηλώσει ότι παραμένει νηφάλιος εδώ και χρόνια ενώ έχει αποδώσει την κακοποιητική συμπεριφορά του προς την πρώην σύντροφό του, FKA Twigs, στη σχέση του με το αλκοόλ.