Το μυστηριώδες χρυσό προσωπείο του Τουταγχαμών, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σύμβολα της αρχαιολογίας, ίσως να μην ανήκε ποτέ στον νεαρό βασιλιά. Νέα ανάλυση των στοιχείων της ανασκαφής της δεκαετίας του 1920 ενισχύει την υπόθεση ότι το περίφημο χρυσό προσωπείο δεν κατασκευάστηκε αρχικά για τον ίδιο, αλλά για γυναίκα υψηλής τάξης ή για παιδί – και το μυστικό, όπως φαίνεται, κρύβεται στις τρύπες των σκουλαρικιών.

Σύμφωνα με την αιγυπτιολόγο και επίτιμη επισκέπτρια καθηγήτρια του Τμήματος Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου του York, Joann Fletcher, «η μάσκα αυτή δεν φτιάχτηκε για ενήλικο άνδρα φαραώ». Όπως δήλωσε σε ντοκιμαντέρ του History Hit, που επικαλείται η Express, η ανάλυση του χρυσού αποκάλυψε ότι «το πρόσωπο είναι κατασκευασμένο από εντελώς διαφορετικό χρυσό από το υπόλοιπο σώμα της μάσκας».

Η Fletcher πρόσθεσε ότι «υπάρχουν εμφανή ίχνη συγκόλλησης πάνω στη μάσκα», γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση πως το πρόσωπο του Τουταγχαμών προσαρμόστηκε πάνω σε μάσκα προηγούμενου ηγεμόνα. «Ίσως είχαν τρυπημένα αυτιά, ίσως ήταν γυναίκα· μπορεί να ήταν και η [βασίλισσα] Νεφερτίτη», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η ανακάλυψη του Χάουαρντ Κάρτερ και τα νέα στοιχεία

Το προσωπείο του Τουταγχαμών, ύψους περίπου 53 εκατοστών και βάρους 22,5 λιβρών χρυσού, είναι στολισμένο με πολύτιμους λίθους και φέρει γενειάδα βάρους 5,5 λιβρών – προσθήκη που, σύμφωνα με ειδικούς, ίσως έγινε εκ των υστέρων μετά τον αιφνίδιο θάνατο του βασιλιά γύρω στο 1323 π.Χ., σε ηλικία περίπου 19 ετών.

Ο τάφος του ανακαλύφθηκε το 1922 από τον Howard Carter, και τα αρχεία της ανασκαφής φυλάσσονται σήμερα στο Griffith Institute του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης. Η Fletcher επεσήμανε ότι οι τρύπες στα αυτιά του προσωπείου, χαρακτηριστικό που συναντάται μόνο σε γυναίκες υψηλής κοινωνικής θέσης ή παιδιά, ενισχύουν την άποψη ότι η μάσκα είχε αρχικά διαφορετικό κάτοχο.

Το «παιδί βασιλιάς» και η θεωρία της Νεφερτίτης

Ο Τουταγχαμών, γνωστός ως «παιδί βασιλιάς», ανέβηκε στον θρόνο περίπου στα εννέα του χρόνια, ηλικία κατά την οποία τα αγόρια συνήθιζαν να φορούν σκουλαρίκια. Ωστόσο, όπως εκτιμούν οι ειδικοί, είχε σταματήσει αυτή η συνήθεια πολύ πριν από τον θάνατό του.

Καθώς πληθαίνουν οι θεωρίες για το ποιον αφορούσε πραγματικά η χρυσή μάσκα, η υπόθεση με τα σκουλαρίκια ενισχύει την άποψη ότι η θετή μητέρα του, βασίλισσα Νεφερτίτη, μπορεί να ήταν η αρχική ιδιοκτήτρια. Ο τάφος της δεν έχει εντοπιστεί ποτέ, αν και υπάρχουν διάφορες θεωρίες για το πού μπορεί να βρίσκεται.