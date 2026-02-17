Βαρύ πένθος για τον Παναγιώτη Στάθη καθώς πέθανε η μητέρα του. O παρουσιαστής της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα» ανακοίνωσε στο κλείσιμο της εκπομπής τα δυσάρεστα νέα και μάλιστα ανέφερε ότι έμαθε τον θάνατο της μητέρας του λίγο πριν την έναρξη της εκπομπής.

«Τώρα θα το πω, οφείλω να το πω. Δύσκολη μέρα ομολογώ σήμερα, πολύ δύσκολη μέρα. Δυστυχώς, πριν βγούμε στον αέρα, έμαθα ότι έχασα τη μητέρα μου. Ευχαριστώ την ομάδα για τη συμπαράσταση, δύσκολη εκπομπή. Να ‘στε καλά. Να πω ένα αντίο στην κυρά-Καλλιόπη κι από δω. Να ‘στε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα», ανέφερε συγκινημένος ο Παναγιώτης Στάθης.