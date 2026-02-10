Σε κλίμα βαθιάς θλίψης βρίσκεται η σχολική και η τοπική κοινωνία της Ζακύνθου, έπειτα από την αιφνίδια και πρόωρη απώλεια της εκπαιδευτικού Ευανθίας Αγγελοπούλου, η οποία υπηρετούσε ως νεοδιόριστη νηπιαγωγός στο 3ο Νηπιαγωγείο του νησιού. Η είδηση σκόρπισε συγκίνηση σε συναδέλφους, μαθητές και γονείς.

Με απόφαση του διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου, Αθ. Κατσίμπελη, κηρύχθηκε τριήμερο πένθος. Σύμφωνα με το imerazante.gr, για το ίδιο διάστημα αναστέλλονται όλες οι προγραμματισμένες εορταστικές εκδηλώσεις των σχολικών μονάδων.

Η απόφαση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου

Ο διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου, λαμβάνοντας υπόψη το τραγικό και αιφνίδιο γεγονός της απώλειας της εκπαιδευτικού Ευανθίας Αγγελοπούλου, νεοδιόριστης νηπιαγωγού του 3ου Νηπιαγωγείου Ζακύνθου, καθώς και τη βαθιά συγκίνηση που προκάλεσε στην εκπαιδευτική κοινότητα, προχώρησε στην έκδοση σχετικής απόφασης.

Όπως επισημαίνεται, η ενέργεια αυτή υπαγορεύεται από την ανάγκη απόδοσης του προσήκοντος σεβασμού στη μνήμη της εκλιπούσας εκπαιδευτικού.

Αποφασίζεται η κήρυξη τριήμερου πένθους από σήμερα έως και την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026, ημέρα τέλεσης της εξοδίου ακολουθίας, σε όλες τις σχολικές μονάδες αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου.

Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα αναστέλλονται όλες οι εορταστικές εκδηλώσεις των σχολείων, ενώ η επιστημονική εκδήλωση που διοργανώνεται σήμερα από τη Διεύθυνση, υπό την αιγίδα του ΥΠΑΙΘΑ, θα πραγματοποιηθεί κανονικά και θα είναι αφιερωμένη στη μνήμη της εκπαιδευτικού.

Πριν από την έναρξη της εκδήλωσης θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή ως ένδειξη τιμής και σεβασμού.

Οι διευθυντές και προϊστάμενοι των σχολικών μονάδων καλούνται να μεριμνήσουν ώστε οι σημαίες να κυματίζουν μεσίστιες έως και την Τετάρτη, ενώ η απόφαση έχει ήδη κοινοποιηθεί σε όλα τα σχολεία της Ζακύνθου για άμεση εφαρμογή.