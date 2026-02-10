Το πρωί της Τρίτης έγινε γνωστό ότι η μητέρα του προπονητή του Παναθηναϊκού και της Εθνικής Ομάδας Ανδρών της Τουρκίας, Εργκίν Αταμάν, έφυγε από τη ζωή.

Η Τουρκική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης εξέφρασε τα ειλικρινή συλλυπητήριά της για τον θάνατο της Γκιουλτέν Αταμάν, απευθύνοντας θερμές σκέψεις και στήριξη στην οικογένεια και τους οικείους της.

“Με βαθιά θλίψη πληροφορηθήκαμε τον θάνατο της Γκιουλτέν Αταμάν, μητέρας του προπονητή της Εθνικής Ανδρών, Εργκίν Αταμάν. Η τουρκική ομοσπονδία μπάσκετ εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους αγαπημένους της εκλιπούσας”, αναφέρει το μήνυμα της ομοσπονδίας της γειτονικής χώρας.