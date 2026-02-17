Την ανέλκυση του φουσκωτού σκάφους που βυθίστηκε πρόσφατα ανοιχτά της Χίου, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 15 μετανάστες, διέταξε η Ανακρίτρια Χίου που χειρίζεται την υπόθεση.

Η ενέργεια αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της κύριας ανάκρισης για τις συνθήκες του ναυαγίου και την πιθανή εμπλοκή περιπολικού σκάφους του Λιμενικού Σώματος. Η απόφαση ελήφθη ύστερα από αίτημα των δύο συνηγόρων του Μαροκινού, φερόμενου ως διακινητή, Αλέξη Γεωργούλη και Δημήτρη Χούλη. Οι δικηγόροι ζήτησαν τη διενέργεια επιπλέον ερευνών επί του σκάφους, ώστε να εντοπιστούν κρίσιμα στοιχεία που θα μπορούσαν να αποσαφηνίσουν την πορεία και τις συνθήκες του περιστατικού.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Λιμενικού, το σκάφος ήταν ταχύπλοο μήκους περίπου οκτώ μέτρων και έφερε μηχανή μεγάλης ιπποδύναμης. Τη νύχτα του ναυαγίου επέβαιναν σε αυτό 39 αλλοδαποί, οι 15 δεν κατάφεραν να επιβιώσουν, γεγονός που συγκλόνισε την τοπική κοινωνία και προκάλεσε εκτεταμένες έρευνες σε πολλαπλά επίπεδα.

Η ανέλκυση θα πραγματοποιηθεί από δύτες του Λιμενικού Σώματος, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει αυτοψία παρουσία αρμόδιων αρχών και τεχνικών συμβούλων. Η διαδικασία στοχεύει στον εντοπισμό πιθανών φθορών ή μηχανικών βλαβών, καθώς και άλλων στοιχείων που θα μπορούσαν να ρίξουν φως στα αίτια του ναυαγίου.

Η εξέλιξη αυτή θεωρείται καθοριστικής σημασίας για τη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης, καθώς τα αποτελέσματα της αυτοψίας ενδέχεται να αναδείξουν νέα δεδομένα σχετικά με τις ευθύνες και τις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας. Παράλληλα, αναμένονται οι εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης που θα ακολουθήσουν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.