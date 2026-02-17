Μια 15χρονη συνελήφθη την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου στη Νέα Ιωνία, κατηγορούμενη για ληστεία κατά συναυτουργία, ενώ οι Αρχές αναζητούν δύο ακόμη ανήλικους συνεργούς της.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το βράδυ του Σαββάτου 14 Φεβρουαρίου, στην ίδια περιοχή, η ανήλικη μαζί με δύο ακόμη συνομηλίκους της προσέγγισαν δύο 14χρονους. Με την απειλή σωματικής βίας, τους αφαίρεσαν δύο κινητά τηλέφωνα και τράπηκαν σε φυγή.

Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Ιωνίας, ταυτοποιήθηκαν οι δράστες και το βράδυ της Κυριακής εντοπίστηκε και συνελήφθη η 15χρονη.

Όπως αναφέρει η ΕΛΑΣ, οι κατηγορούμενοι είχαν απασχολήσει τις Αρχές και στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα. Παράλληλα, εξιχνιάστηκε και απόπειρα ληστείας σε βάρος 25χρονου στην ίδια περιοχή.

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.