Σε μια συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram προχώρησε ο νεαρός ηθοποιός Νίκος Μέλλος, ο οποίος έγινε ιδιαιτέρως γνωστός από τη συμμετοχή του το 2021 στη σειρά του MEGA «Η Γη της Ελιάς», αποκαλύπτοντας ότι τον περασμένο μήνα βρέθηκε αντιμέτωπος με καρκίνο.

Ο ίδιος δημοσίευσε φωτογραφία από το νοσοκομείο, έχοντας στο πλευρό του αγαπημένα πρόσωπα και μίλησε ανοιχτά για τη μάχη που έδωσε, αλλά και για τη δύναμη που αντλεί από τους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα του. Στην ανάρτησή του, ο Νίκος Μέλλος περιγράφει με ειλικρίνεια τη δύσκολη περίοδο που πέρασε, τονίζοντας πως χάρη στην αγάπη και τη στήριξη των δικών του ανθρώπων κατάφερε να ξεπεράσει τη μεγαλύτερη δοκιμασία της ζωής του. Όπως αναφέρει, η εμπειρία αυτή τον έκανε να συνειδητοποιήσει πόσο σημαντική είναι η παρουσία και η αλληλεγγύη των ανθρώπων γύρω του.

«Αυτή ήταν η αντίδραση όλων μας στο καλοκαιρινό ζώδιο που είπε να με επισκεφτεί στα μέσα του Γενάρη. Από αυτή τη φωτογραφία λείπουν πολλοί άνθρωποι που ήταν εκεί για εμένα με όλους τους τρόπους που θα μπορούσα να φανταστώ και χάρη σε όλους αυτούς μπόρεσα να ξεπεράσω τόσο εύκολα τη μεγαλύτερη περιπέτεια που είχα μέχρι στιγμής. Είχα χάσει τη γιαγιά μου από καρκίνο και πάντα στο μυαλό μου φάνταζε ως το απόλυτο κακό (και όχι άδικα), αλλά για κάποιο λόγο δεν πίστευα ποτέ ότι θα συνέβαινε σε εμένα και πόσο μάλλον σε τέτοια ηλικία», έγραψε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας, σημείωσε: «Παρόλα αυτά άκουσα, ένιωσα και είδα τη λέξη “αγαπώ” τόσες φορές και με τόσους διαφορετικούς τρόπους που πραγματικά πήρα όλη τη δύναμη που χρειαζόμουν για να σταθώ στα πόδια μου και να το αντιμετωπίσω. Και εκεί ήθελα εξαρχής να καταλήξω, στο ότι η ζωή μου επιβεβαιώνει για μια ακόμη φορά ότι η δύναμη έρχεται από το μαζί και στους ανθρώπους που έχεις γύρω σου».

Ο Νίκος Μέλλος ολοκληρώνει την ανάρτησή του με ένα συγκινητικό μήνυμα για την αξία της ανθρώπινης παρουσίας: «Ο πραγματικός πλούτος στα μάτια μου πλέον έτσι μετριέται, σε όλους αυτούς που μου είπαν “είμαι εδώ” ό,τι ώρα και όποτε με χρειαστείς και το εννοούσαν. Σε όλους αυτούς που μου είπαν ότι όλα θα πάνε καλά και με είχαν στο μυαλό τους και ευχόντουσαν τα καλύτερα για εμένα. Έχω πραγματική πίστη στους ανθρώπους και στην καλοσύνη τους, διότι αυτοί οι άνθρωποι που έχω γνωρίσει εγώ και έχω στη ζωή μου είναι θεοί!! #free».