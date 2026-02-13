Παιδικός καρκίνος και έρευνα βρίσκονται στο επίκεντρο της φετινής Παγκόσμιας Ημέρας για τον Καρκίνο στο Παιδί και στον Έφηβο, που τιμάται κάθε χρόνο στις 15 Φεβρουαρίου. Σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Εταιρείας Παιδιατρικής Αιματολογίας–Ογκολογίας (ΕΕΠΑΟ), σχεδόν ένα παιδί διαγιγνώσκεται καθημερινά με καρκίνο στη χώρα μας και στην Ευρώπη.

Παρά τη σοβαρότητα της νόσου, τα 4 στα 5 παιδιά με καρκίνο μπορούν να επιτύχουν πλήρη ίαση. Σε ορισμένες μορφές κακοήθειας, τα ποσοστά επιβίωσης ξεπερνούν το 90%, χάρη στην πρόοδο της επιστήμης στη διάγνωση και θεραπεία και στα ευρωπαϊκά ερευνητικά πρωτόκολλα.

Ωστόσο, υπάρχουν ακόμα νεοπλασίες με χαμηλότερα ποσοστά ίασης, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη συνέχιση και ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας.

Η ανάγκη για Εθνικό Σχέδιο Δράσης

«Χρειάζεται υλοποίηση μακροπρόθεσμου Εθνικού Σχεδίου Δράσης κατά του Καρκίνου, με ειδική μέριμνα για τον παιδιατρικό και εφηβικό πληθυσμό», τόνισε η πρόεδρος της ΕΕΠΑΟ, Σοφία Πολυχρονοπούλου. Όπως υπογράμμισε, η σύγχρονη, τεκμηριωμένη ιατρική γνώση και η ολιστική προσέγγιση του παιδιού και του εφήβου με καρκίνο — από τη διάγνωση ως τη θεραπεία, την αποκατάσταση και τη μακροχρόνια παρακολούθηση — αποτελούν βασικούς πυλώνες της υψηλής ποιότητας φροντίδας στη χώρα μας.

Η κ. Πολυχρονοπούλου επισήμανε ότι στη θεραπευτική φαρέτρα περιλαμβάνονται εξειδικευμένες μοριακές γενετικές αναλύσεις, στοχευμένες θεραπείες, ανοσοθεραπείες, κυτταρικές θεραπείες με τροποποιημένα CAR-T λεμφοκύτταρα και εφαρμογές της ιατρικής ακριβείας. Όλες αυτές οι θεραπείες πραγματοποιούνται εντός της Ελλάδας.

Κεντρικός στόχος της ΕΕΠΑΟ, σύμφωνα με την ίδια, είναι όχι μόνο η ίαση αλλά και η διασφάλιση της ποιότητας ζωής των παιδιών και εφήβων που νοσούν ή έχουν νοσήσει. Στις προτεραιότητες της Εταιρείας περιλαμβάνονται η θεσμοθετημένη μακροχρόνια παρακολούθηση, η ανάπτυξη υπηρεσιών ανακουφιστικής φροντίδας και η ψυχοκοινωνική υποστήριξη των ασθενών και των οικογενειών τους.

Αναβάθμιση της περίθαλψης

Η συνεργασία με την Πολιτεία θεωρείται καθοριστική. «Έχουμε καταθέσει προτάσεις για υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου και μακροπρόθεσμου Εθνικού Σχεδίου Δράσης κατά του Καρκίνου, με ειδική μέριμνα για τον παιδιατρικό και εφηβικό πληθυσμό και ουσιαστικές, στρατηγικές παρεμβάσεις και θεσμικές αλλαγές για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών», ανέφερε η κ. Πολυχρονοπούλου.

Όπως πρόσθεσε, «η επαρκής στελέχωση με ιατρούς, νοσηλευτές, φαρμακοποιούς, βιολόγους και διοικητικό προσωπικό των Τμημάτων Παιδιατρικής Αιματολογίας–Ογκολογίας, Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών, Αιμοδοσιών, Εργαστηρίων και Νοσοκομειακών Φαρμακείων, καθώς και η εξασφάλιση σύγχρονης υλικοτεχνικής υποδομής, είναι αναγκαία για τη διατήρηση και περαιτέρω βελτίωση του επιπέδου φροντίδας».

Η ΕΕΠΑΟ υπενθυμίζει επίσης τη σημασία της εθελοντικής αιμοδοσίας και της δωρεάς μυελού των οστών, καθώς και της ενεργούς στήριξης των φορέων που βοηθούν τα παιδιά με καρκίνο και τις οικογένειές τους.

Ο παιδικός καρκίνος διεθνώς

Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Παιδικού Καρκίνου, 400.000 παιδιά παγκοσμίως αναπτύσσουν καρκίνο κάθε χρόνο. Από αυτά, τα 9 στα 10 ζουν σε χώρες μεσαίου και χαμηλού εισοδήματος, όπου η θεραπεία είναι περιορισμένη ή οικονομικά απρόσιτη.

Το 30% των παιδιών σε αυτές τις χώρες επιβιώνει, έναντι ποσοστού άνω του 80% στις χώρες υψηλού εισοδήματος. Η ανισότητα αυτή καθιστά επιτακτική τη διεθνή συνεργασία για ίση πρόσβαση στην περίθαλψη.

Το φετινό μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας για τον Παιδικό Καρκίνο 2026 είναι «Παρουσίαση των επιπτώσεων: Από την Πρόκληση στην Αλλαγή». Η καμπάνια, στο τρίτο έτος της, εστιάζει στην ανάγκη μετατροπής των προκλήσεων σε ουσιαστική αλλαγή, προωθώντας την ισότιμη πρόσβαση στην περίθαλψη για όλα τα παιδιά με καρκίνο και αναδεικνύοντας τη σημασία των συλλογικών δράσεων σε παγκόσμιο επίπεδο.

