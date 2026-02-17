Aνησυχία προκάλεσε o σεισμός που σημειώθηκε στην Αρκαδία τα ξημερώματα, καθώς έγινε αισθητός σε αρκετές περιοχές της Πελοποννήσου και της Αττικής. Ωστόσο, η πρώτη εκτίμηση του Γεράσιμου Παπαδόπουλου ήταν μάλλον καθησυχαστική.

Ο γνωστός σεισμολόγος, σε ανάρτησή του, ανέφερε ότι δεν υπάρχει ένδειξη για ιδιαίτερο κίνδυνο. «Επιφανειακός σεισμός μεγέθους 4,6 πλησίον της Νεστάνης, δυτικά του Άργους. Ελαφρά αισθητός και στην Αττική. Προς το παρόν δεν διαβλέπω ιδιαίτερο κίνδυνο», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την Αναθεωρημένη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, η σεισμική δόνηση είχε μέγεθος 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Το επίκεντρο εντοπίστηκε 7 χιλιόμετρα βόρεια-βορειοανατολικά της Νεστάνης Αρκαδίας, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 51,5 χιλιόμετρα.

Η ανάρτησή του