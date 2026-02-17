Ο δήμος Βύρωνα αποχαιρετά με συγκίνηση την Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ, τη σπουδαία ιστορικό και ακαδημαϊκό που γεννήθηκε στην πόλη και πριν από δύο χρόνια είχε αναδειχθεί από τους κατοίκους ως η επιφανέστερη Βυρωνιώτισσα, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη δημιουργία του οικισμού.

Σε ανακοίνωσή του, ο δήμαρχος Αλέξης Σωτηρόπουλος εκφράζει τον σεβασμό και την ευγνωμοσύνη της πόλης προς μια προσωπικότητα που τίμησε διεθνώς την Ελλάδα και αποτέλεσε φωτεινό παράδειγμα για όλες τις γυναίκες επιστήμονες.

«Ο Βύρωνας αποχαιρετά με σεβασμό και ευγνωμοσύνη ένα από τα κορυφαία τέκνα του, που έτυχε διεθνούς αναγνώρισης και υπήρξε φωτεινό παράδειγμα για όλες τις γυναίκες επιστήμονες: Την Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ», αναφέρει χαρακτηριστικά ο δήμαρχος.

Η ανακοίνωση υπενθυμίζει τη διαδρομή της: κόρη προσφύγων που εγκαταστάθηκαν στον Βύρωνα μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή, αγωνίστρια της Εθνικής Αντίστασης, εμβληματική ιστορικός και πρώτη γυναίκα πρύτανης στα 700 χρόνια του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Οι Βυρωνιώτες την τίμησαν το 2024 ως την πιο εξέχουσα συμπολίτισσά τους.

«Η Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ μας αφήνει πολύτιμη παρακαταθήκη το έργο της, το προσωπικό της παράδειγμα και την αγάπη της για την πόλη μας και την Ελλάδα που εκπροσώπησε επάξια διεθνώς», σημειώνει ο κ. Σωτηρόπουλος.

Ο δήμαρχος θυμάται επίσης τη στιγμή που, τον Δεκέμβριο του 2024, είχε την τιμή να τη βραβεύσει εκ μέρους του Δήμου για την προσφορά της, αλλά και να ακούσει από την ίδια ιστορίες και συμβουλές για την πόλη που τόσο αγαπούσε.

Κλείνοντας, αναφέρει ότι στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί την ανάληψη πρωτοβουλιών για να τιμηθεί έμπρακτα η μνήμη της, ώστε να παραμείνει αθάνατη για τον Βύρωνα. «Αιωνία της η μνήμη», καταλήγει η ανακοίνωση.