Σε «κόκκινο συναγερμό» για την κακοκαιρία βρίσκεται η Περιφέρεια Πελοποννήσου. Προληπτικά εκκενώθηκαν δύο οικισμοί στην περιοχή του Ταϋγέτου, η Άνω Μερά και ο Μαχαλάς.
Εξαιτίας των εκτεταμένων φαινόμενων που εκδηλώθηκαν σε ολόκληρη τη Μεσσηνία (κεντρική φωτογραφία: tharrosnews), η Περιφέρεια ζητά να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
Η ιστορία επαναλαμβάνεται για τους κατοίκους του Μαχαλά Ταϋγέτου, αφού για δεύτερη φορά καλούνται να αφήσουν τα σπίτια τους, με πρώτη να είναι τον Ιανουάριο του 2021, όταν επίσης η περιοχή είχε αντιμετωπίσει τεράστια προβλήματα και είχαν αναγκαστεί να εκκενώσουν τις οικίες τους.
Προβλήματα και στο δήμο Καλαμάτας
Προβλήματα έχουν καταγραφεί σχεδόν στο σύνολο του δήμου Καλαμάτας ενώ επί ποδός βρίσκονται όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες, υπό το συντονισμό του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.
Πολλά προβλήματα και σε άλλες περιοχές
Σε κατάσταση πλήρους αποκλεισμού βρίσκεται από το πρωί σήμερα (17.2.26) το χωριό Μαζαράκι στον δήμο Ήλιδας στην Ηλεία, εξαιτίας κατολίσθησης, που προκλήθηκε από την κακοκαιρία που πλήττει τη Δυτική Ελλάδα τις τελευταίες ώρες.
Μετά τον Δήμο Ερυμάνθου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε πκαι ο Δήμος Καλαβρύτων.
Η Παλαιά Εθνική Οδός κοντά στον Πλάτανο Αιγιάλειας παραμένει κλειστή λόγω κατολίσθησης σημειώθηκε στην περιοχή. Το κλείσιμο είχε ως συνέπεια να προκληθούν σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων.
-Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, αναφέρει η ΕΜΥ που εξέδωσε πορτοκαλί προειδοποίηση.
- Βίντεο Μητσοτάκη για την ανεργία των νέων – «Πλέον είμαστε κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο»
- ΟΠΕΚΑ: Αποκαλύψεις για παράνομες χορηγήσεις επιδομάτων 1,8 εκατ. ευρώ – Τι εντόπισε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας
- Βγήκε εκτός εαυτού ο ηθοποιός Σία Λαμπέφ – Συνελήφθη για καβγά σε μπαρ υπό την επήρεια αλκοοολ (video)