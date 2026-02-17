Καταργούνται αύριο Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026 ορισμένα σιδηροδρομικά δρομολόγια στη γραμμή Κατάκολο – Πύργος – Ολυμπία, λόγω βλάβης στο τροχαίο υλικό, όπως ανακοίνωσε η Hellenic Train.

Συγκεκριμένα, τα δρομολόγια 1380 (Πύργος – Ολυμπία), 1381 (Ολυμπία – Κατάκολο), 1382 (Κατάκολο – Ολυμπία), 1383 (Ολυμπία – Πύργος), 1384 (Πύργος – Ολυμπία), 1385 (Ολυμπία – Κατάκολο) και 1386 (Κατάκολο – Πύργος) θα αντικατασταθούν προσωρινά από λεωφορεία.

Τα λεωφορεία θα πραγματοποιούν ενδιάμεσες στάσεις, ανάλογα με το δρομολόγιο, σε Στρέφι και Πύργο, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι επιβάτες της γραμμής.

«Η Hellenic Train καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ταχύτερη αποκατάσταση της βλάβης και ευχαριστεί τους επιβάτες για την κατανόηση», αναφέρει η εταιρεία στην ανακοίνωσή της.