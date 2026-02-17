Σοκ στην Ιντιάνα προκαλεί η υπόθεση μιας παντρεμένης γραμματέως σε λύκειο, η οποία φέρεται να είχε σεξουαλικές σχέσεις με δύο μαθητές. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο σύζυγός της την ξυλοκόπησε όταν την έπιασε επ’ αυτοφώρω με έναν από αυτούς.

Η υπόθεση της Alicia Hughes αποκαλύφθηκε ύστερα από κλήση στην αστυνομία για περιστατικό ξυλοδαρμού, όπως ανακοίνωσε το Αστυνομικό Τμήμα του Union City. Οι αρχές ενημέρωσαν ότι ο σύζυγος της Hughes την εντόπισε μαζί με έναν 18χρονο μαθητή και τους αντιμετώπισε επί τόπου.

Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, ο άνδρας φέρεται να τη χτύπησε, με αποτέλεσμα η υπόθεση να τεθεί υπό διερεύνηση από το Γραφείο του Σερίφη της κομητείας Randolph. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να απαγγελθούν κατηγορίες και εις βάρος του.

Δεύτερη σχέση με ανήλικο μαθητή

Η αστυνομική έρευνα αποκάλυψε ότι η Hughes, γραμματέας στη σχολική περιφέρεια Randolph Eastern School Corporation, είχε επίσης σεξουαλική σχέση με άλλον μαθητή, ηλικίας 17 ετών. Οι δύο φέρονται να είχαν συνευρεθεί τουλάχιστον πέντε φορές.

Η Hughes συνελήφθη και της απαγγέλθηκαν πέντε κατηγορίες για αποπλάνηση ανηλίκου σε σχέση με τον 17χρονο μαθητή. Δεν έχει διευκρινιστεί αν θα αντιμετωπίσει κατηγορίες και για το περιστατικό με τον 18χρονο.

Αναστολή καθηκόντων και επίσημες δηλώσεις

Ο σύζυγός της δεν έχει κατονομαστεί, ενώ δεν είναι γνωστό αν θα κατηγορηθεί για τον φερόμενο ξυλοδαρμό. Ο διευθυντής της σχολικής περιφέρειας, Neal Adams, δήλωσε ότι η Hughes «έχει απομακρυνθεί από όλα τα καθήκοντά της που σχετίζονται με μαθητές, έως ότου ολοκληρωθεί η νομική διαδικασία».

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Επειδή πρόκειται για ενεργή ποινική έρευνα και για την προστασία της ιδιωτικότητας των μαθητών και της ακεραιότητας της διαδικασίας, η RESC δεν θα σχολιάσει περαιτέρω λεπτομέρειες αυτή τη στιγμή». Τόνισε επίσης ότι η διοίκηση θα συνεχίσει να ακολουθεί όλες τις προβλεπόμενες νομικές και υπηρεσιακές διαδικασίες.

Κρατείται με εγγύηση

Η Hughes μεταφέρθηκε στη φυλακή της κομητείας Randolph, όπου κρατείται με εγγύηση ύψους 25.000 δολαρίων, πληρωτέα αποκλειστικά σε μετρητά. Μέχρι στιγμής, ούτε το γραφείο του σερίφη ούτε η αστυνομία του Union City έχουν προβεί σε περαιτέρω σχόλια για την υπόθεση.