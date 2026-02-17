Τα κοιτάσματα φυσικού αερίου στη θάλασσα μεταξύ Βενεζουέλας και Τρινιντάντ -και ειδικά τα πολύ μεγάλα κοιτάσματα Dragon και Cocuina- βάζουν ξανά στο μάτι πετρελαϊκές όπως η Shell και η ΒΡ αντίστοιχα. Ενδιαφέρον για τις ενεργειακές υποδομές στη χώρα φαίνεται να συνεχίζει εκδηλώνεται και από την Eni και τη Repsol.

Οι κινήσεις αυτές δείχνουν ότι βραχυπρόθεσμα το μεγάλο όφελος για τις ισχυρές ενεργειακές εταιρείες στη χώρα αυτή της Νότιας Αμερικής μπορεί να είναι το φυσικό αέριο και όχι το πετρέλαιο, σχολίαζαν οι Τάιμς της Νέας Υόρκης. Οι εξελίξεις αυτές τρέχουν τουλάχιστον να ξεκαθαρίσει η οικονομική και πολιτική κατάσταση μετά την πρόσφατη επέμβαση των ΗΠΑ.

Οι κυρώσεις των ΗΠΑ στην κυβέρνηση της Βενεζουέλας και την κρατική εταιρεία πετρελαίου της, την Petróleos de Venezuela, παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια στην αύξηση της παραγωγής φυσικού αερίου. Η παραγωγή και η πώληση μεγαλύτερων ποσοστήτων φυσικού αερίου της Βενεζουέλας θα απαιτούσε επίσης συνεργασία με το Τρινιντάντ και Τομπάγκο.

Πολλά από τα κοιτάσματα φυσικού αερίου της Βενεζουέλας βρίσκονται κατά μήκος των θαλάσσιων συνόρων με το νησιωτικό έθνος το οποίο, σε αντίθεση με το γείτονά του, διαθέτει την υποδομή για να μεταφέρει το καύσιμο στην ξηρά και να το εξάγει.

Οι ηγέτες της Βενεζουέλας είχαν αντιδράσει με την απόφαση του Τρινιντάντ να ευθυγραμμιστεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με την κυβέρνηση του Μαδούρο. Υπό τον τελευταίο η Βενεζουέλα είχε ακόμη εχθρικές σχέσεις με έναν άλλο γείτονα με τεράστια ενεργειακά αποθέματα, τη Γουιάνα. Δεν είναι σαφές εάν η Ντέλσι Ροντρίγκεζ, αντιπρόεδρος και διάδοχος του Μαδούρο, σχεδιάζει να αποκαταστήσει αυτές τις σχέσεις, ανέφερε η αμερικανική εφημερίδα.

Τα δύο μεγάλα κοιτάσματα

Το Dragon, το κοίτασμα φυσικού αερίου που πήρε το όνομά του από τα ταραγμένα νερά που χωρίζουν τη Βενεζουέλα από το Τρινιντάντ, είναι από αυτά τα κοιτάσματα που μπορούν να αναπτυχθούν πιο άμεσα. Η Βενεζουέλα προσπάθησε πριν από πολλά χρόνια να εκμεταλλευτεί αυτό το φυσικό αέριο πριν ξεμείνει από χρήματα. Η προσπάθεια τελικά διακόπηκε από τη βύθιση εξέδρας εξερεύνησης το 2010. Το Καράκας τελικά συμφώνησε το 2023 να επιτρέψει στη Shell να αξιοποιήσει το Dragon. Η ιδέα ήταν ότι θα ήταν πολύ φθηνότερο να κατασκευαστεί ένας σύντομος αγωγός που θα συνδέει το Dragon με τις υπάρχουσες υποδομές στο Τρινιντάντ από ό,τι θα ήταν να κατασκευαστούν από την αρχή τέτοιες υποδομές από Βενεζουέλα, η οποία δεν διαθέτει τερματικό σταθμό για την εξαγωγή φυσικού αερίου.

Το Dragon και ένα ακόμη κοίτασμα φυσικού αερίου κατά μήκος των θαλάσσιων συνόρων με το Τρινιντάντ, το Cocuina, είναι μεταξύ των λίγων νέων πεδίων στη Βενεζουέλα που έχουν καλές πιθανότητες να αναπτυχθούν τα επόμενα πέντε χρόνια, ανέφεραν πηγές των ΝΥΤ. Στελέχη από τη βρετανική ανέφεραν την προηγούμενη εβδομάδα στο Reuters ότι η ΒΡ ζητά άδεια από τις ΗΠΑ για να συνεχίσει αυτό το δεύτερο έργο της Cocuina.

Εάν το Dragon αρχίσει να γίνεται εκμεταλλεύσιμο θα μπορούσε να αποφέρει έσοδα περίπου 500 εκατομμυρίων δολαρίων ετησίως, εκτιμά η Luisa Palacios, πρώην πρόεδρος της αμερικανικής εταιρείας διύλισης Citgo Petroleum, με βάση τις πρόσφατες τιμές φυσικού αερίου.

Το έργο αντιμετωπίζει προκλήσεις λόγω των πολιτικών των ΗΠΑ, οι οποίες συνεχίζουν να περιορίζουν τις δραστηριότητες της Shell εκεί. «Πρόκειται για ευκαιρίες που θα μπορούσαν ενδεχομένως να ενεργοποιηθούν μέσα σε λίγους μήνες, με πιθανώς μερικά δισεκατομμύρια δολάρια σε επενδύσεις και παραγωγή τα επόμενα δύο χρόνια», δήλωσε την περασμένη εβδομάδα στο CNBC ο Wael Sawan, διευθύνων σύμβουλος της Shell.

Η Τέιλος Ρότζερς, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, δήλωσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ «συνεργάζεται με τις προσωρινές αρχές (στο Καράκας) για να επαναφέρει την ευημερία της Βενεζουέλας» και «να διασφαλίσει ότι οι εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου θα είναι σε θέση να πραγματοποιήσουν επενδύσεις χωρίς προηγούμενο» στη χώρα.

Ο υπουργός Ενέργειας, Κρις Ράιτ, αργότερα εξέφρασε την υποστήριξή του για την ανάπτυξη του φυσικού αερίου της Βενεζουέλας. «Αυτό είναι ένα πραγματικό δυναμικό win-win για το Τρινιντάντ και Τομπάγκο, μια νίκη για την παγκόσμια αγορά LNG (υγροποιημένου φυσικού αερίου), μια νίκη για τη Βενεζουέλα», σχολίαζε ο ίδιος.

Δυτικότερα, κοντά στην Κολομβία, η ιταλική Eni και η ισπανική Repsol, παράγουν ήδη φυσικό αέριο που χρησιμοποιεί η Βενεζουέλα για ηλεκτρική ενέργεια. Η Βενεζουέλα πλήρωνε για αυτό το αέριο με πετρέλαιο, το οποίο οι εταιρείες μπορούσαν στη συνέχεια να πουλήσουν. Ωστόσο, οι Ηνωμένες Πολιτείες ενέτειναν τις κυρώσεις μετά την επιστροφή του Τραμπ στην εξουσία, μπλοκάροντας τέτοιες πληρωμές. Εκπρόσωπος της Eni δήλωσε ότι η εταιρεία εξακολουθεί να μην μπορεί να δεχτεί πληρωμές από τη Βενεζουέλα, παρόλο που οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτρέπουν πλέον περισσότερες εμπορικές σχέσεις με τη χώρα. Η Eni, η οποία έχει επίσης συμφέροντα σε πετρελαιοπηγές της Βενεζουέλας, θα ήταν ανοιχτή στο να παράγει περισσότερο, υπό την προϋπόθεση ότι θα μπορέσει να λαμβάνει τακτικές πληρωμές δήλωσαν στελέχη τους όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές.

Διαβάστε ακόμα: Ενεργειακό άλμα 40ετίας: Τι φέρνει η συμφωνία με τη Chevron – Όλα όσα ειπώθηκαν στο Μέγαρο Μαξίμου