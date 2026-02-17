Το ηλεκτρικό αυτοκίνητο kei, BYD Racco (K-Car) αποκάλυψε επίσημα το εσωτερικό του στην Ιαπωνία η κινέζικη φίμρα καθώς πλησιάζει η κυκλοφορία του στην αγορά. Οι πωλήσεις του θα ξεκινήσουν φέτος με τιμή περίπου 2,5 εκατομμύρια γιεν (16.340 δολάρια ΗΠΑ), στοχεύοντας στην τεράστια ιαπωνική αγορά αυτοκινήτων kei.

Το BYD Racco είναι ένα συμπαγές αστικό ηλεκτρικό όχημα με διαστάσεις 3395/1475/1800 mm. Διαθέτει έναν μόνο ηλεκτροκινητήρα στον μπροστινό άξονα με μέγιστη ισχύ 20 kW (27 hp). Το Racco τροφοδοτείται από μια μπαταρία LFP που κατασκευάζεται από την θυγατρική της BYD, FinDreams. Παρέχει αυτονομία WLTC 180 km και υποστηρίζει φόρτιση DC έως και 100 kW.

Το BYD Racco θα κυκλοφορήσει στην Ιαπωνία το καλοκαίρι ή το φθινόπωρο του 2026 με τιμή περίπου 2,5 εκατομμύρια γιεν (16.340 δολάρια ΗΠΑ). Πέρυσι, πουλήθηκαν εκεί 1.667.360 αυτοκίνητα kei