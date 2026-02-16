Ανησυχία επικρατεί στη Ρεάλ Μαδρίτης μετά τα νεότερα για την κατάσταση του Τζουντ Μπέλινγκχαμ, καθώς ο τραυματισμός του στον οπίσθιο μηριαίο απαιτεί περισσότερο χρόνο αποκατάστασης από τον αρχικά εκτιμώμενο.

Ο 22χρονος μέσος τραυματίστηκε στις αρχές Φεβρουαρίου και οι πρώτες προβλέψεις έκαναν λόγο για απουσία περίπου ενός μήνα. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες του The Athletic, η κατάσταση είναι πιο σύνθετη, με το νέο χρονοδιάγραμμα να ανεβάζει το διάστημα εκτός δράσης στις έξι με οκτώ εβδομάδες.

Η εξέλιξη αυτή σημαίνει ότι ο Μπέλινγκχαμ θα χάσει ένα κρίσιμο κομμάτι της σεζόν σε Ισπανία και Ευρώπη, δημιουργώντας πονοκέφαλο στο τεχνικό επιτελείο της «Βασίλισσας». Παράλληλα, σε επιφυλακή βρίσκεται και η εθνική Αγγλίας, με τον ομοσπονδιακό τεχνικό Τόμας Τούχελ να παρακολουθεί στενά την πορεία της αποθεραπείας του, ελπίζοντας πως θα τον έχει διαθέσιμο στα φιλικά του Μαρτίου.