Η Ρεάλ Μαδρίτης θα πρέπει να πορευτεί χωρίς τον ΤζουντΜπέλιγχαμ για περίπου ένα μήνα, καθώς ο Άγγλος μέσος υπέστη μυϊκό τραυματισμό στον ημιτενοντώδη μυ του αριστερού ποδιού. Ο τραυματισμός σημειώθηκε μόλις στο 9ο λεπτό του αγώνα με τη Ράγιο Βαγιεκάνο, όταν ο Μπέλιγχαμ ένιωσε έντονο τράβηγμα κατά τη διάρκεια μιας κούρσας και αμέσως αποχώρησε για να αντικατασταθεί από τον Μπραχίμ Ντίαθ.
Πρόκειται για τον δεύτερο σοβαρό τραυματισμό του τη φετινή σεζόν, μετά την επέμβαση στον ώμο στην αρχή της χρονιάς, γεγονός που περιορίζει τις επιλογές του προπονητή στο κεντρικό χαφ. Η απουσία του Μπέλιγχαμ συμπίπτει με κρίσιμες αναμετρήσεις στη La Liga και τα παιχνίδια της Ρεάλ στη φάση των «16» του Champions League, όπου η ομάδα θα προσπαθήσει να διατηρήσει τον ρυθμό και τις επιδόσεις της.
🚨Bellingham injured. pic.twitter.com/Ovpp47j1zC
— Crown of Chamartin (@cofchamartin) February 1, 2026
Η ανακοίνωση της Ρεάλ Μαδρίτης:
Ιατρικό δελτίο για τον Μπέλιγχαμ