Η Ρεάλ Μαδρίτης θα πρέπει να πορευτεί χωρίς τον ΤζουντΜπέλιγχαμ για περίπου ένα μήνα, καθώς ο Άγγλος μέσος υπέστη μυϊκό τραυματισμό στον ημιτενοντώδη μυ του αριστερού ποδιού. Ο τραυματισμός σημειώθηκε μόλις στο 9ο λεπτό του αγώνα με τη Ράγιο Βαγιεκάνο, όταν ο Μπέλιγχαμ ένιωσε έντονο τράβηγμα κατά τη διάρκεια μιας κούρσας και αμέσως αποχώρησε για να αντικατασταθεί από τον Μπραχίμ Ντίαθ.

Πρόκειται για τον δεύτερο σοβαρό τραυματισμό του τη φετινή σεζόν, μετά την επέμβαση στον ώμο στην αρχή της χρονιάς, γεγονός που περιορίζει τις επιλογές του προπονητή στο κεντρικό χαφ. Η απουσία του Μπέλιγχαμ συμπίπτει με κρίσιμες αναμετρήσεις στη La Liga και τα παιχνίδια της Ρεάλ στη φάση των «16» του Champions League, όπου η ομάδα θα προσπαθήσει να διατηρήσει τον ρυθμό και τις επιδόσεις της.

Η ανακοίνωση της Ρεάλ Μαδρίτης:

Ιατρικό δελτίο για τον Μπέλιγχαμ

Μετά τις εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε σήμερα ο Τζουντ Μπέλιγχαμ από το ιατρικό επιτελείο της Ρεάλ Μαδρίτης, διαγνώστηκε τραυματισμός στον ημιτενοντώδη μυ του αριστερού ποδιού. Η κατάστασή του θα επανεκτιμάται ανάλογα με την εξέλιξη της αποθεραπείας του.