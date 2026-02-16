Σημαντικές αποκαλύψεις για το μέλλον του Γιούργκεν Κλοπ έκανε ο μάνατζερ και στενός συνεργάτης του, Μαρκ Κόζικε, τονίζοντας πως ο Γερμανός τεχνικός είχε δεχθεί ηχηρές προτάσεις μετά την αποχώρησή του από τη Λίβερπουλ.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, τόσο η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ όσο και η Τσέλσι επιχείρησαν να τον προσεγγίσουν, ωστόσο ο Κλοπ απέρριψε κάθε ενδεχόμενο να συνεχίσει σε άλλη αγγλική ομάδα. Παράλληλα, ενδιαφέρον υπήρξε και από εθνικές ομάδες, όπως οι ΗΠΑ και η Αγγλία, πριν τελικά επιλέξουν τους Μαουρίτσιο Ποτσετίνο και Τόμας Τούχελ αντίστοιχα.

Ο 58χρονος τεχνικός ανέλαβε τελικά επιτελικό ρόλο στον ποδοσφαιρικό οργανισμό της Red Bull GmbH, επιλέγοντας μια διαφορετική πρόκληση. Ωστόσο, ο Κόζικε δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο επιστροφής στους πάγκους, τονίζοντας πως ίσως κάποια στιγμή θελήσει να «ξαναμυρίσει τα αποδυτήρια».

Προς το παρόν, πάντως, ο ίδιος δηλώνει απόλυτα ικανοποιημένος με τον νέο του ρόλο, χωρίς να κλείνει οριστικά την πόρτα σε ένα μελλοντικό προπονητικό κεφάλαιο.