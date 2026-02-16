Στις Βρυξέλλες συνεδριάζει σήμερα το απόγευμα το Eurogroup, υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιερρακάκη, με κύριο θέμα την ενίσχυση του διεθνούς ρόλου του ευρώ. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης βρίσκεται το σχέδιο σύστασης του Συμβουλίου για την οικονομική πολιτική της ευρωζώνης για το 2026, ενόψει της έγκρισής του από το Συμβούλιο Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων που θα πραγματοποιηθεί αύριο.

Ενίσχυση του διεθνούς ρόλου του ευρώ

Σύμφωνα με την επίσημη ατζέντα, οι υπουργοί Οικονομικών θα ανταλλάξουν απόψεις για τις πολιτικές δράσεις που μπορούν να ενισχύσουν τη θέση του ευρώ διεθνώς, με στόχο την προώθηση της ευρωπαϊκής νομισματικής κυριαρχίας.

Ανώτερος Ευρωπαίος αξιωματούχος ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ετοιμάσει σημείωμα στρατηγικής για την ενίσχυση του ρόλου του ευρώ, το οποίο θα αποτελέσει τη βάση της συζήτησης στο Eurogroup. Το σχετικό έγγραφο αναμένεται να δημοσιευθεί μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης.

Όπως επισήμανε ο ίδιος αξιωματούχος, «τα οφέλη από έναν ισχυρό διεθνή ρόλο του ευρώ έχουν αυξηθεί» και η Επιτροπή προτείνει έναν ολοκληρωμένο κατάλογο μέτρων. Τα μέτρα οργανώνονται σε τρεις πυλώνες: την ισχυρή οικονομία, τις χρηματοπιστωτικές αγορές και την εξωτερική διάσταση.

Ο πρώτος πυλώνας αφορά μια σταθερή οικονομία, ισχυρούς θεσμούς και ανταγωνιστικότητα. Ο δεύτερος σχετίζεται με τις χρηματοπιστωτικές αγορές, τα συστήματα πληρωμών και το ψηφιακό ευρώ, ενώ περιλαμβάνει και την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων. Ο τρίτος πυλώνας επικεντρώνεται στην εξωτερική διάσταση και τη χρήση του ευρώ σε τρίτες χώρες.

Παγκόσμιες ανισορροπίες και διεθνής συνεργασία

Κατά τη σημερινή συνεδρίαση, θα πραγματοποιηθεί ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των υπουργών της ευρωζώνης και χωρών εκτός αυτής για τις παγκόσμιες ανισορροπίες, με τη συμμετοχή του υπουργού Οικονομικών του Καναδά, Φρανσουά-Φιλίπ-Σχαμπάνιε. «Ο Καναδάς είναι στενός σύμμαχος και αντιμετωπίζει παρόμοιες προκλήσεις», σημείωσε Ευρωπαίος αξιωματούχος, υπογραμμίζοντας τη σημασία της κοινής προσέγγισης στις διεθνείς επαφές.

Το θέμα θα εισαγάγει η καθηγήτρια Χέλεν Ρέι, προσκεκλημένη ομιλήτρια του Προέδρου του Eurogroup και πρόεδρος της Ανεξάρτητης Ακαδημαϊκής Ομάδας Εμπειρογνωμόνων της G7 για τις Παγκόσμιες Ανισορροπίες. Η κ. Ρέι είναι γνωστή για το έργο της στις διεθνείς μακροχρηματοοικονομικές διασυνδέσεις. Όπως σημείωσε Ευρωπαίος αξιωματούχος, «ίσως το πρώτο και σημαντικότερο ζήτημα είναι ο ορισμός: τι συνιστά “ανισορροπία” με προβληματική έννοια».

Θεσμικά ζητήματα και νέες πρωτοβουλίες

Στην ατζέντα περιλαμβάνεται επίσης η επανεκλογή του Φινλανδού Τούομας Σαρανχέιμο ως Προέδρου της Ομάδας Εργασίας του Eurogroup, για τέταρτη διετή θητεία που θα ξεκινήσει την 1η Απριλίου 2026.

Τέλος, ο υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας, Λαρς Κλίνγκμπαϊλ, θα ενημερώσει τους ομολόγους του για νέα πρωτοβουλία που ανέλαβαν έξι κράτη-μέλη της ΕΕ –Γαλλία, Γερμανία, Πολωνία, Ιταλία, Ισπανία και Κάτω Χώρες– συγκροτώντας την άτυπη ομάδα συντονισμού «E6» για ζητήματα οικονομικής και χρηματοοικονομικής πολιτικής.