Οι υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης ετοιμάζονται να λάβουν μια απόφαση με βαρύνουσα σημασία για το μέλλον της ευρωπαϊκής νομισματικής πολιτικής, καθώς σήμερα Δευτέρα αναμένεται να επιλέξουν τον επόμενο αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Η επιλογή του διαδόχου του Λουίς ντε Γκίντος, ο οποίος αποχωρεί τον Ιούνιο, δεν αφορά μόνο την κάλυψη ενός κενού, αλλά λειτουργεί ως προοίμιο για τη συνολική ανανέωση της ηγεσίας της ΕΚΤ και, κυρίως, για τη διαδοχή της Κριστίν Λαγκάρντ στην προεδρία το 2027.

Στην κούρσα συμμετέχουν έξι υποψήφιοι με διαφορετικά προφίλ και προσεγγίσεις στη νομισματική πολιτική. Από τους πιο μετριοπαθείς, όπως ο Πορτογάλος Μάριο Σεντένο, έως πιο κεντρώες φωνές όπως ο Φινλανδός Όλι Ρεν, αλλά και πιο «σκληρούς» υποστηρικτές αυστηρής πολιτικής, όπως ο Κροάτης Μπόρις Βούιτσιτς, ο Εσθονός Μάντις Μίλερ και ο Λετονός Μάρτινς Καζάκς. Οι πέντε εξ αυτών έχουν διατελέσει ή διατελούν επικεφαλής κεντρικών τραπεζών, ενώ λιγότερο γνωστές παραμένουν οι θέσεις του έκτου υποψηφίου, του πρώην υπουργού Οικονομικών της Λιθουανίας Ριμάντας Σάντζιους.

Ένα στοιχείο που ενώνει όλους τους διεκδικητές είναι η προέλευσή τους από μικρότερα κράτη-μέλη της ευρωζώνης. Αυτό το δεδομένο ενισχύει την εκτίμηση ότι η μάχη για την προεδρία της ΕΚΤ, όταν αυτή ανοίξει επισήμως το 2027, θα μετατοπιστεί προς τις μεγαλύτερες χώρες. Ήδη, ο διοικητής της Τράπεζας της Ισπανίας, Πάμπλο Ερνάντεθ δε Κος, συγκαταλέγεται στα ονόματα που ακούγονται έντονα στους ευρωπαϊκούς διαδρόμους.

Η τρέχουσα διαδικασία δεν περιορίζεται μόνο στη θέση του αντιπροέδρου. Αντίθετα, αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης ανανέωσης του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, καθώς δύο ακόμη θέσεις αναμένεται να κενωθούν τον επόμενο χρόνο. Σε ένα περιβάλλον επίμονου πληθωρισμού, γεωπολιτικών αβεβαιοτήτων και πιέσεων για ανάπτυξη, οι επιλογές που θα γίνουν τώρα αναμένεται να καθορίσουν τη φυσιογνωμία της ευρωπαϊκής νομισματικής πολιτικής για την επόμενη δεκαετία.