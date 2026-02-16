Εγκρίθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ο επικαιροποιημένος Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Κεντρικής Μακεδονίας, όπως επισημαίνει στο ΑΠΕ – ΜΠΕ ο Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας Μιχάλης Γεράνης, ο οποίος υπογραμμίζει ότι με την εξέλιξη αυτή ανοίγει ο δρόμος για τη δημιουργία των Μονάδων Ανάκτησης Ανακύκλωσης στη δυτική Θεσσαλονίκη (στη Μαυροράχη του Δήμου Λαγκαδά) αλλά και στην ανατολική πλευρά του νομού (στον Άγιο Αντώνιο του Δήμου Θέρμης).

«Εδώ και καιρό περιμέναμε την έγκριση του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας και είμαστε στην ευχάριστη θέση να αναγγείλλουμε ότι εγκρίθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Τώρα το επόμενο βήμα είναι να περάσει από το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας, ούτως ώστε να είμαστε καθ’ όλα έτοιμοι για την υλοποίηση των μικρών και μεγάλων έργων» αναφέρει χαρακτηριστικά και τονίζει ότι «είναι ο πρώτος επικαιροποιημένος ΠΕΣΔΑ σε όλη την Ελλάδα που εγκρίνεται βάσει των καινούριων διατάξεων και ευρωπαϊκών οδηγιών».

Παράλληλα σχολιάζει ότι ο ΦΟΔΣΑ ήταν από καιρό έτοιμος για τις εν λόγω διαδικασίες, ωστόσο δεν φτάνει αυτό καθώς «για να υλοποιηθούν τα έργα θα πρέπει να προκηρυχθεί η πρόσκληση για τη χρηματοδότηση των δύο μεγάλων έργων, ανατολικά και βορειοδυτικά της Θεσσαλονίκης, τα οποία είναι πολύ σημαντικά για την επίτευξη των μεγάλων στόχων της χώρας στη διαχείριση των απορριμμάτων». «Πρέπει να τονίσω εδώ ότι καθυστερεί η πρόσκληση από τα αρμόδια υπουργεία, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη χρηματοδότηση. Εμείς έχουμε αναδόχους για τα μεγάλα μας έργα και περιμένουμε την πρόσκληση για να χρηματοδοτηθούν γιατί αν δεν υπάρχει χρηματοδότηση δεν μπορούν τα έργα αυτά να περάσουν από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Κάνουμε συνεχώς εκκλήσεις και οχλήσεις προς τα αρμόδια υπουργεία» συμπληρώνει.

Εφόσον υπάρξει η πρόσκληση για τη χρηματοδότηση, ο ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας θα υποβάλλει το σχετικό αίτημα προκειμένου στη συνέχεια να γίνει η συμβασιοποίηση των έργων που θα κατασκευαστούν στη Μαυροράχη μέσω ΣΔΙΤ και στον Άγιο Αντώνιο με τη μορφή δημόσιου έργου, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του του ΦΟΔΣΑ. Η παραπάνω διαδικασία, σύμφωνα με τον κ. Γεράνη, είναι θέμα λίγων μηνών ώστε η διαδικασία να φτάσει στη συμβασιοποίηση των έργων ενώ ο ίδιος εκτιμά ότι εφόσον οι εργασίες ξεκινήσουν, θα χρειαστούν δύο χρόνια για να λειτουργήσει το έργο ΣΔΙΤ και τρία το δημόσιο έργο.

Πώς θα λειτουργούν οι μονάδες Ανάκτησης Ανακύκλωσης

Οι μονάδες Ανάκτησης Ανακύκλωσης θα είναι σύγχρονες υποδομές όπου θα γίνεται ανάκτηση υλικών από τα σύμμεικτα αστικά απορρίμματα προκειμένου αυτά να κατευθύνονται στα διάφορα ρεύματα ανακύκλωσης. Ο Πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ επισημαίνει ότι το υπόλειμμα της διαδικασίας αυτής θα είναι ένα αδρανές δευτερογενές καύσιμο που θα οδηγείται είτε στην τσιμεντοβιομηχανία, είτε στις μονάδες ενεργειακής αξιοποίησης όποτε αυτές κατασκευαστούν, για την παραγωγή ενέργειας.

Πιο συγκεκριμένα, η μονάδα του Αγίου Αντωνίου θα εξυπηρετεί όλη την Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, όλους τους ανατολικούς δήμους του νομού Θεσσαλονίκης και το 40% του Δήμου Θεσσαλονίκης. Η μονάδα της Μαυροράχης θα εξυπηρετεί όλους τους δυτικούς δήμους της Θεσσαλονίκης, το υπόλοιπο 60% του Δήμου Θεσσαλονίκης, τις Περιφερειακές Ενότητες Πέλλας, Ημαθίας και Πιερίας και ενδεχομένως τον έναν από τους δύο δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς.

«Ο κύκλος της διαχείρισης των απορριμμάτων κλείνει με την μονάδα των Σερρών στην οποία θα γίνει μια επανεπένδυση ώστε να προστεθεί ακόμη μια δομή επεξεργασία» προσθέτει.

Σε ό,τι αφορά τις μονάδες ενεργειακής αξιοποίησης, σχολιάζει ότι η σχετική αρμοδιότητα ανήκει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας το οποίο έχει χωροθετήσει έξι μονάδες σε όλη τη χώρα.

Το 2032 η υλοποίηση των ευρωπαϊκών στόχων

Ο Πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας διατυπώνει την εκτίμηση ότι εφόσον όλα αυτά γίνουν, η περιοχή θα καταφέρει να πετύχει το 2032 τον ευρωπαϊκό στόχο για 10% ποσοστό υπολείμματος από την διαχείριση των απορριμμάτων. «Αν λειτουργήσουν οι μεγάλες μονάδες σύντομα, θα κάνουμε βήματα μπροστά προς τους εθνικούς στόχους βάσει των ευρωπαϊκών στόχων» τονίζει.

Αναφερόμενος γενικότερα στο θέμα των απορριμμάτων χαρακτηρίζει θετικό βήμα το γεγονός ότι είκοσι από τους δήμους της Κεντρικής Μακεδονίας έχουν ενταχθεί στη διαδικασία πιλοτικής συλλογής των οργανικών αποβλήτων, σε ποσοστό 10%, και αναφέρει ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό δεδομένου ότι τα οργανικά είναι περίπου τα μισά από τα αστικά απόβλητα. «Είμαστε διαρκώς σε διαδικασία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης ενώ και οι υπόλοιποι 18 δήμοι της περιοχής αναμένεται να ξεκινήσουν σταδιακά και αυτοί τη συλλογή των οργανικών αποβλήτων» προσθέτει.